ЗС РФ атакували приватний бізнес у Дніпрі: горять склади бинтів, шин і шоколаду (фото, відео)

У ніч на 6 грудня ЗС РФ вдарили по Дніпру і передмістю безпілотниками та ракетами, завдавши чергових масштабних руйнувань.

Унаслідок атаки постраждав не тільки житловий фонд міста, а й цивільні підприємства. Мер Дніпра Борис Філатов написав у соцмережах, що російські окупанти били по бізнесу і спалили склад марлі та бинтів, а також склад із шинами.

Чиновник не розуміє, чому влада замовчує про те, що російська армія руйнує підприємства.

"Не думаю, що я сказав щось зайве, коли стовп диму піднявся на небо... Вони хочуть залишити нас узимку не лише без світла, а й без ліків. А ми продовжуємо брехати самі собі...", — констатує Філатов.

Він додав, що комунальні служби повністю задіяні в ліквідації пожежі, і висловив подяку рятувальникам і правоохоронцям.

Місцеві ЗМІ також повідомляють про те, що в місті після атаки горить склад шоколаду і батончиків Millenium. Компанія поки що інформацію не коментувала.

У гасінні пожеж задіяні авіація, 114 рятувальників і 35 одиниць техніки. Глава МВС Ігор Клименко додав, що для боротьби з найскладнішими загоряннями в Дніпрі, Луцьку та Білій Церкві залучені роботизовані комплекси.

Як інформує "Суспільне. Дніпро", уламки однієї ракети впали в центрі міста на дитячий майданчик у парку Глоби. Вони пошкодили будівлю на території парку.

Також сильних руйнувань зазнали будинки в передмісті обласного центру.

Руйнування в передмісті Дніпра

Унаслідок атаки на Дніпропетровську область 6 грудня пожежі зафіксовано в Дніпрі, Павлограді, а також Дніпровському та Криворізькому районах. Поранено трьох людей.

Протиповітряна оборона знищила в межах області 40 дронів РФ. Наразі по місту знаходять уламки боєприпасів. Громадян просять не піднімати із землі небезпечні предмети.

Нагадаємо, після масового обстрілу ЗС РФ в Україні запроваджено екстрені вимкнення світла в кількох областях.

Також повідомлялося про наслідки нічної атаки російських окупантів на різні регіони України.