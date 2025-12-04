Почему днем отключений света больше, чем ночью: в ДТЭК назвали причину

В ДТЭК объяснили, что ночью потребление электроэнергии значительно меньше, чем днем. Утром нагрузка на энергосистему растет, и энергетики вынуждены выключать свет, чтобы удержать баланс.

Видео с разъяснениями относительно графиков отключений света в Украине опубликовано в официальном Telegram-канале ДТЭК 4 декабря. В компании объяснили, что единственной причиной, почему ночью дают больше света, чем днем, является гораздо меньшее потребление.

"После полуночи большинство промышленности и офисов не работают. Люди спят, и потребление существенно уменьшается, поэтому ночью можно меньше выключать свет", — рассказали в ДТЭК.

Утро и вечер наоборот являются пиковыми часами нагрузки на энергосистему, поскольку в это время люди активно пользуются бытовыми приборами. В это время применяются отключения света по графикам для удержания баланса и недопущения аварий.

"Поэтому ночь — это время, когда света хватает большему количеству людей, а днем и вечером — каждый киловатт на счету", — резюмировали в ДТЭК.

Что известно об отключении света в Украине

Заместитель министра энергетики Николай Колесник 3 декабря рассказал, что речи об отмене графики отключений света в Украине пока не идет, однако на сегодня энергетики пытаются добиться прогнозируемости.

Народный депутат Украины от фракции "Голос" и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Инна Совсун 27 ноября говорила, что ситуация с отключениями света дальше могут ухудшиться из-за похолодания.