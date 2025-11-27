"Ожидания пессимистические": нардеп рассказала, что будет с отключениями света дальше

Несмотря на то, что ситуация в энергосистеме в последние дни выглядит немного лучше, украинцам никуда не деться от того, что в дальнейшем время отключений электроэнергии увеличится.

Временное улучшение обусловлено аномально теплой погодой как для конца осени-начала весны, поскольку, например, в Киеве 27 ноября столбики термометров показывали +10, объяснила народный депутат Украины от фракции "Голос" и член Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Инна Совсун в комментарии "Новини. LIVE".

По ее словам, "ожидания пессимистические", поскольку даже сейчас, несмотря на теплую погоду и на отсутствие, например, крупных прилетов по энергообъектам прошлой ночью, отключения все равное есть.

"И это нам о чем говорит? Что это максимальная мощность системы, которая в принципе есть. Сейчас что-то добавить уже невозможно", – отметила она.

Відео дня

Совсун предупредила, что в условиях, когда возрастает потребление из-за холодной погоды, в системе просто не хватает генерации и возможности передавать электроэнергию.

"Поэтому, к большому сожалению, будем дальше сталкиваться с тем, что отключения будут. Чем холоднее, тем продолжительнее будут отключения, потому то сложно что-то на этом этапе сделать", – еще раз подчеркнула народный депутат.

На днях директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что на возобновление комфортного режима энергообеспечения уйдет много времени, жить с регулярными отключениями света после войны украинцам придется не менее 6-12 месяцев, а на восстановление всей энергосистемы уйдет не менее семи лет.

В свою очередь народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ранее заявлял, что графики отключения будут действовать до конца отопительного сезона.

По его словам, плановые ограничения электроснабжения остаются вынужденной мерой по стабилизации энергосети, а применение графиков позволяет сбалансировать потребление и избежать риска аварий, которые могут произойти при перегрузке системы.

Напомним, Национальный банк Украины сказал о возможном повышении тарифов на свет из-за восстановления энергосистемы.