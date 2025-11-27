"Очікування песимістичні": нардепка розповіла, що буде з відключеннями світла далі

Попри те, що ситуація в енергосистемі останніми днями має трохи кращий вигляд, українцям нікуди не подітися від того, що надалі час відключень електроенергії збільшиться.

Тимчасове покращення зумовлене аномально теплою погодою як для кінця осені-початку весни, оскільки, наприклад, у Києві 27 листопада стовпчики термометрів показували +10, пояснила народна депутатка України від фракції "Голос" і членкиня Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Інна Совсун у коментарі "Новини. LIVE".

За її словами, "очікування песимістичні", оскільки навіть зараз, незважаючи на теплу погоду і на відсутність, наприклад, великих прильотів по енергооб'єктах минулої ночі, відключення все одно є.

"І це нам про що говорить? Що це максимальна потужність системи, яка в принципі є. Зараз щось додати вже неможливо", — зазначила вона.

Совсун попередила, що в умовах, коли зростає споживання через холодну погоду, у системі просто бракує генерації та можливості передавати електроенергію.

"Тому, на превеликий жаль, будемо далі стикатися з тим, що відключення будуть. Що холодніше, то тривалішими будуть відключення, бо складно щось на цьому етапі зробити", — ще раз наголосила народна депутатка.

Днями директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що на відновлення комфортного режиму енергозабезпечення піде багато часу, жити з регулярними відключеннями світла після війни українцям доведеться щонайменше 6-12 місяців, а на відновлення всієї енергосистеми піде щонайменше сім років.

Зі свого боку народний депутат із фракції "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк раніше заявляв, що графіки відключення діятимуть до кінця опалювального сезону.

За його словами, планові обмеження електропостачання залишаються вимушеним заходом зі стабілізації енергомережі, а застосування графіків дає змогу збалансувати споживання й уникнути ризику аварій, що можуть статися в разі перевантаження системи.

Нагадаємо, Національний банк України сказав про можливе підвищення тарифів на світло через відновлення енергосистеми.