Відключення світла в Україні: нардеп розповів, як довго діятимуть графіки (відео)

Графіки відключення електроенергії, з якими українці зараз зіткнулися повною мірою, з ними, найімовірніше, надовго.

Графіки вимкнення світла діятимуть до кінця опалювального сезону, тобто до весни, заявив в ефірі телемарафону народний депутат із фракції "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

"Укриття швидко побудувати неможливо, а ворог фактично кожного дня влучає. Генерації більше не стає, і ми повинні економно споживати, і ми повинні розуміти, з чим ми стикаємося", — зазначив він.

За його словами, ворог планує й надалі вибивати українську енергетику.

"Тому графіки відключення будуть з нами до кінця опалювального сезону. Ми повинні економно споживати як газ, так і тепло, й електричну енергію", — заявив Нагорняк.

Депутат пояснив, що планові обмеження електропостачання залишаються вимушеним заходом зі стабілізації енергомережі, а застосування графіків дає змогу збалансувати споживання й уникнути ризику аварій, що можуть статися в разі перевантаження системи.

Він додав, що відключення можуть відрізнятися залежно від регіону та рівня пошкоджень енергооб'єктів. У деяких областях фіксуються нові атаки на підстанції та лінії електропередач, через що відновлювальні роботи тривають безперервно.

Нагорняк підкреслює, що енергетики роблять усе можливе для того, щоб забезпечити рівномірний розподіл потужностей і зберегти стабільність поставок під час зимових піків.

