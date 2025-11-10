Отключения света в Украине: нардеп рассказал, как долго будут действовать графики (видео)

Графики отключения электроэнергии, с которыми украинцы сейчас столкнулись в полной мере, с ними, вероятнее всего, надолго.

Графики отключения света будут действовать до конца отопительного сезона, то есть до весны, заявил в эфире телемарафона народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

"Укрытия быстро построить невозможно, а враг фактически каждый день попадает. Генерации больше не становится, и мы должны экономно потреблять, и мы должны понимать, с чем мы сталкиваемся", – отметил он.

По его словам, враг планирует и дальше выбивать украинскую энергетику.

"Поэтому графики отключения будут с нами до конца отопительного сезона. Мы должны экономно потреблять как газ, так и тепло, и электрическую энергию", – заявил Нагорняк.

Відео дня

Депутат пояснил, что плановые ограничения электроснабжения остаются вынужденной мерой по стабилизации энергосети, а применение графиков позволяет сбалансировать потребление и избежать риска аварий, которые могут произойти при перегрузке системы.

Он добавил, что отключения могут отличаться в зависимости от региона и уровня повреждений энергообъектов. В некоторых областях фиксируются новые атаки на подстанции и линии электропередач, из-за чего восстановительные работы продолжаются непрерывно.

Нагорняк подчеркивает, что энергетики делают все возможное для того, чтобы обеспечить равномерное распределение мощностей и сохранить стабильность поставок во время зимних пиков.

Напомним, эксперт Игорь Молодан рассказал, как сохранить тепло в квартире во время отключения отопления и блэкаута. По его словам, длительное отсутствие отопления может представлять серьезную опасность для жителей, особенно в старых домах.

Также сообщалось, что районы крупных городов могут остаться без отопления.