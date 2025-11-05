Районы крупных городов могут остаться без отопления на недели: в каких регионах будет холоднее всего

Отопление в крупных городах зависит от теплоэлектроцентралей, и там не исключено отсутствие тепла неделями в отдельных районах. Энергетические эксперты говорят, что апокалипсиса этой зимой не произойдет, но украинцам советуют подготовиться к морозам и даже подумать о возможном переезде к друзьям или родственникам.

Самая сложная ситуация с отоплением будет в прифронтовых и приграничных регионах, ведь там максимальные риски ударов по энергосистеме. Прежде всего речь идет о Черниговской, Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Херсонской областях. Об этом говорится в материале "Экономической правды", опубликованном 5 ноября.

"Там, где ракета долетает за несколько минут, ТЭЦ находятся под экстремальным риском и ни один объект невозможно защитить на 100%", — пояснил неназванный народный депутат.

По его словам, в ряде громад Донецкой области запустить отопление этой зимой будет просто невозможно, ведь территории постоянно находятся под вражескими обстрелами.

Отопительный сезон 2025/2026: угроза для крупных городов

Для городов, отопление в которых зависит от теплоэлектроцентралей, также есть риски. В частности, львиную долю тепла в столице обеспечивают ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ.

"Обстрелы делают сценарии с авариями на ТЭЦ вполне реалистичными. Удар по крупным источникам тепла — это угроза для ряда районов, но не для всего города", — пояснил представитель одной из энергетических компаний Киева.

Как пояснил источник в правительстве, ситуация будет зависеть от масштабов поражений, способности запустить уцелевшее оборудование или оперативно восстановить пораженное, локальных котельных и тепловых пунктов. Над первым пунктом Украина уже работает, усиливая защиту на объектах. Ремонт теплового оборудования — непростой, но возможный и более быстрый, чем восстановление ТЭС. Что же касается котельных, они работают при больницах, предприятиях и учреждениях социальной сферы, но заменить крупные ТЭЦ не смогут — лишь компенсировать часть потерь.

"Это не спасет полностью город, возможны перебои с теплом в отдельных районах или жилых комплексах, но апокалипсиса, когда все полностью замерзнет, точно не будет", — заверил представитель одной из энергетических компаний.

Представитель правительства подтвердил, что в случае поражения ключевых ТЭЦ часть города может остаться без отопления на несколько дней или недель.

"Сценарий будет зависеть от масштаба разрушений и погоды. Украинцам стоит уже сейчас подумать о запасном варианте, где они могли бы переждать такой сценарий, если он сбудется", — отметил он.

Собеседник издания из правительства рассказал, что коммунальщики и энергетики имеют планы реагирования, но интенсивность атак ВС РФ остается неизвестной. Украина усиливает физическую защиту энергообъектов и увеличивает количество мобильных огневых групп, но абсолютной защиты в условиях войны просто не существует.

Отопительный сезон 2025/2026: как подготовиться

Украинцам дали ряд советов, как заблаговременно обеспечить себя необходимым на случай, если худшие сценарии воплотятся в реальность. В частности, следует:

жителям квартир с централизованным отоплением — договориться о возможном приюте на несколько дней или даже недель с друзьями или родственниками, которые обеспечены автономным теплом (например, живут в селах);

утеплить жилье, приобрести электрообогреватели, теплые одеяла и спальники;

держать заряженными павербанки и зарядные станции, запастись свечами, фонариками и батарейками;

выключать бытовые приборы во время обстрелов, чтобы они не сгорели во время перепадов напряжения;

сделать запасы питьевой и технической воды на несколько дней;

активировать и зарядить кнопочный телефон, который сможет держать заряд до недели;

запастись наличными;

приобрести лекарства первой необходимости, чтобы их хватало на несколько недель;

узнать адреса ближайших пунктов несокрушимости с теплом, интернетом и возможностью зарядить гаджеты.

Напомним, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский также призвал украинцев готовиться к худшим сценариям. По его словам, Россия приблизилась к чрезвычайно опасной черте, атакуя подстанции, которые обеспечивают выдачу мощности АЭС.

Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что украинцам нужно менять поведение и надевать дома свитера вместо обогрева жилья до комфортной температуры.