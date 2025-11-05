Райони великих міст можуть лишитись без опалення на тижні: в яких регіонах буде найхолодніше

Опалення у великих містах залежить від теплоелектроцентралей, і там не виключена відсутність тепла тижнями в окремих районах. Енергетичні експерти кажуть, що апокаліпсису цієї зими не станеться, але українцям радять підготуватись до морозів і навіть подумати про можливий переїзд до друзів або родичів.

Найскладніша ситуація з опаленням буде у прифронтових та прикордонних регіонах, адже там максимальні ризики ударів по енергосистемі. Насамперед йдеться про Чернігівську, Сумську, Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Про це йдеться у матеріалі "Економічної правди", опублікованому 5 листопада.

"Там, де ракета долітає за кілька хвилин, ТЕЦ перебувають під екстремальним ризиком і жоден об'єкт неможливо захистити на 100%", — пояснив неназваний народний депутат.

З його слів, у низці громад на Донеччині запустити опалення цієї зими буде просто неможливо, адже території постійно перебувають під ворожими обстрілами.

Відео дня

Опалювальний сезон 2025/2026: загроза для великих міст

Для міст, опалення в яких залежить від теплоелектроцентралей, також є ризики. Зокрема, левову частку тепла у столиці забезпечують ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 та Дарницька ТЕЦ.

"Обстріли роблять сценарії з аваріями на ТЕЦ цілком реалістичними. Удар по великих джерелах тепла — це загроза для низки районів, але не для всього міста", — пояснив представник однієї з енергетичних компаній Києва.

Як пояснило джерело в уряді, ситуація залежатиме від масштабів уражень, спроможності запустити вціліле обладнання або оперативно відновити уражене, локальних котелень і теплових пунктів. Над першим пунктом Україна вже працює, посилюючи захист на об'єктах. Ремонт теплового обладнання — непростий, але можливий і швидший за відновлення ТЕС. Що ж стосується котелень, вони працюють при лікарнях, підприємствах і закладах соціальної сфери, але замінити великі ТЕЦ не зможуть — лише компенсувати частину втрат.

"Це не врятує повністю місто, можливі перебої з теплом в окремих районах чи житлових комплексах, але апокаліпсису, коли все повністю замерзне, точно не буде", — запевнив представник однієї з енергетичних компаній.

Представник уряду підтвердив, що в разі ураження ключових ТЕЦ частина міста може залишитись без опалення на кілька днів або тижнів.

"Сценарій залежатиме від масштабу руйнувань та погоди. Українцям варто вже зараз подумати про запасний варіант, де вони могли б перечекати такий сценарій, якщо він справдиться", — зазначив він.

Співрозмовник видання з уряду розповів, що комунальники й енергетики мають плани реагування, але інтенсивність атак ЗС РФ залишається невідомою. Україна посилює фізичний захист енергооб'єктів та збільшує кількість мобільних вогневих груп, але абсолютного захисту в умовах війни просто не існує.

Опалювальний сезон 2025/2026: як підготуватись

Українцям дали низку порад, як завчасно забезпечити себе необхідним на випадок, якщо гірші сценарії втіляться у реальність. Зокрема, слід:

мешканцям квартир з централізованим опаленням — домовитися про можливий притулок на кілька днів або навіть тижнів з друзями або родичами, які забезпечені автономним теплом (наприклад, живуть у селах);

утеплити житло, придбати електрообігрівачі, теплі ковдри та спальники;

тримати зарядженими павербанки і зарядні станції, запастися свічками, ліхтариками та батарейками;

вимикати побутові прилади під час обстрілів, щоб вони не згоріли під час перепадів напруги;

зробити запаси питної та технічної води на кілька днів;

активувати й зарядити кнопковий телефон, який зможе тримати заряд до тижня;

запастися готівкою;

придбати ліки першої необхідності, щоб їх вистачало на кілька тижнів;

дізнатися адреси найближчих пунктів незламності з теплом, інтернетом та можливістю зарядити гаджети.

Нагадаємо, заступник голови Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський також закликав українців готуватись до найгірших сценаріїв. З його слів, Росія наблизилась до надзвичайно небезпечної межі, атакуючи підстанції, які забезпечують видачу потужності АЕС.

Голова "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що українцям потрібно змінювати поведінку та вдягати вдома светри замість обігріву житла до комфортної температури.