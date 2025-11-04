Ситуація в енергосистемі складна: в "Укренерго" закликали українців вдягнути светри (відео)

У НЕК "Укренерго" порадили громадянам вдягнути тепліший одяг вдома замість обігріву житла. Керівник компанії Віталій Зайченко розповів, в яких регіонах найгірша ситуація і в які години особливо важливо ощадливо використовувати електроенергію.

Ситуація в енергосистемі станом на ранок 4 листопада — складна, але контрольована. Найважча ситуація зі світлом після атак ЗС РФ у Харківській, Донецькій, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Напередодні майже добу практично вся Донеччина була знеструмлена, енергетикам доводилося працювати за 10 кілометрів від лінії фронту. Про це голова "Укренерго" повідомив 4 листопада в ефірі телемарафону.

Він запевнив, що попри активні обстріли з вересня по об’єктах, "Укренерго" має достатні запаси обладнання завдяки європейським партнерам, щоб проводити необхідні роботи. Також є "досить значна" можливість збільшення імпорту електроенергії з сусідніх країн.

Зайченко проінформував, що споживання зростає, і це пов’язано у першу чергу з похолоданням. Він пояснив, що українці почали опалювати оселі за допомогою кондиціонерів і обігрівачів.

"І це призвело до збільшення споживання у порівнянні з вереснем на 25%. Це досить важко дається нашій енергосистемі, особливо в період цих значних атак по генерації", — підкреслив керівник.

З його слів, підключення опалення покращить ситуацію. Однак температура й надалі падатиме, тож значне зниження споживання не прогнозують.

"Побутові споживачі, які є зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають змінювати свою поведінку в першу чергу. Потрібно не доводити температуру в приміщеннях, мабуть, до тих максимально комфортних 20-22 градусів, а одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі", — заявив Зайченко.

Він додав, що з 8 до 11 зранку і з 15 до 22 ввечері — години, в які особливо важливо ощадливо використовувати електроенергію. Окрім того, коли дають світло, потрібно вмикати побутові прилади поступово, а не одночасно. Різке навантаження на систему загрожує аваріями, які призводять до нових блекаутів.

Нагадаємо, 4 листопада в Україні діятимуть погодинні відключення світла. Однак обсяг застосування обмежень — від 0,5 до 1,5 черги.

Ексміністр енергетики Іван Плачков попередив, що тривалість відключень світла може значно зрости й до них можуть додатись проблеми з газом, а відповідно й опаленням. Експерт порадив мешканцям великих міст перебратись у менші населені пункти на зиму.