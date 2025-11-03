Відключення триватимуть за розкладом: графік "Укренерго" на 4 листопада

В Україні 4 листопада діятимуть погодинні обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак. "Укренерго" попереджає про можливі зміни графіка залежно від стану енергосистеми.

Працівники Національної енергетичної компанії "Укренерго" повідомили про запровадження погодинних відключень електроенергії у вівторок, 4 листопада. У компанії зазначили, що графіки відключення світла в Україні залишаються актуальними через ушкодження енергоінфраструктури після ракетно-дронових ударів.

За даними енергетиків, графік відключення світла передбачає знеструмлення з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Обсяг застосування обмежень — від 0,5 до 1,5 черги. Аналогічний режим діятиме для промислових споживачів у рамках обмеження потужності.

Відомство підкреслило, що запроваджені заходи залишаються тимчасовими та необхідними для стабілізації роботи енергосистеми.

"Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо", — зазначили в Укренерго.

У компанії наголосили, що час і масштаб відключень можуть коригуватися залежно від навантаження на систему. Громадянам радять стежити за оновленнями місцевих обленерго та завчасно заряджати необхідні пристрої.

У Києві, за прогнозами енергетиків, стабілізаційні відключення також відбуватимуться з 08:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00. Загалом обмеження можливі в широкий проміжок — з 08:00 до 22:00.

Нагадаємо, внаслідок повторних атак на енергетичні об’єкти в Україні й надалі застосовуються графіки відключення світла в Україні та додаткові обмеження споживання, що оновлюються відповідно до ситуації в енергосистемі.

