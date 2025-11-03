Отключения будут продолжаться по расписанию: график "Укрэнерго" на 4 ноября

В Украине 4 ноября будут действовать почасовые ограничения потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак. "Укрэнерго" предупреждает о возможных изменениях графика в зависимости от состояния энергосистемы.

Работники Национальной энергетической компании "Укрэнерго" сообщили о введении почасовых отключений электроэнергии во вторник, 4 ноября. В компании отметили, что графики отключения света в Украине остаются актуальными из-за повреждения энергоинфраструктуры после ракетно-дроновых ударов.

По данным энергетиков, график отключения света предусматривает обесточивание с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00. Объем применения ограничений — от 0,5 до 1,5 очереди. Аналогичный режим будет действовать для промышленных потребителей в рамках ограничения мощности.

Ведомство подчеркнуло, что введенные меры остаются временными и необходимыми для стабилизации работы энергосистемы.

"Когда электроэнергия появляется по графику — пожалуйста, потребляйте ее экономно", — отметили в Укрэнерго.

В компании отметили, что время и масштаб отключений могут корректироваться в зависимости от нагрузки на систему. Гражданам советуют следить за обновлениями местных облэнерго и заблаговременно заряжать необходимые устройства.

В Киеве, по прогнозам энергетиков, стабилизационные отключения также будут происходить с 08:00 до 11:00 и с 15:00 до 22:00. В целом ограничения возможны в широкий промежуток — с 08:00 до 22:00.

Напомним, в результате повторных атак на энергетические объекты в Украине и в дальнейшем применяются графики отключения света в Украине и дополнительные ограничения потребления, которые обновляются в соответствии с ситуацией в энергосистеме.

