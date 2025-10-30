По всей Украине возвращают графики отключения света: в Укрэнерго назвали причину

В Украине 30 октября возобновляют применение почасовых отключений электроэнергии во всех регионах. Причиной стали серьезные повреждения энергетических объектов после очередной массированной ракетно-дроновой атаки России, повлекшей сложную ситуацию в энергосистеме.

Как сообщили в "Укрэнерго", с 15:00 до 22:00 в стране будут действовать графики почасовых отключений, которые предусматривают ограничение потребления в пределах одной-двух очередей. Специалисты предостерегают, что продолжительность и объем отключений могут меняться, поэтому гражданам рекомендуют следить за обновлениями на официальных ресурсах своих облэнерго.

Текущая ситуация в энергосекторе остается напряженной: после ночных обстрелов без электроснабжения остались потребители в нескольких областях, среди которых Винницкая, Днепропетровская и Запорожская. В пострадавших регионах аварийные бригады уже начали восстановительные работы, как только это позволила ситуация с безопасностью. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и вернуть стабильное питание в дома граждан.

Почему важно экономить электроэнергию сейчас

Ранее в ведомстве отмечали, что энергопотребление в Украине остается на повышенном уровне, особенно в вечерние часы. По состоянию на утро 30 октября показатели потребления не уменьшились по сравнению с предыдущими сутками, а максимальная нагрузка наблюдалась накануне в промежутке между 14:00 и 22:00.

Для предотвращения дальнейшей перегрузки энергосистемы украинцев призывают экономно пользоваться электроприборами — не включать одновременно несколько мощных устройств и уменьшить потребление в пиковые часы. В то же время в некоторых областях до 19:00 сохраняются ограничения мощности для промышленных предприятий.

Специалисты отмечают, что ситуация в энергосистеме остается динамичной: в течение суток возможны изменения в графиках отключений в зависимости от состояния сетей и уровня потребления.

Напомним, что утром в "Укрэнерго" сообщили о введении графиков отключения электроэнергии по всей стране. Это решение было принято из-за массированной ракетно-дроновой атаки, которая существенно повредила объекты энергетической инфраструктуры в разных регионах Украины.

Впоследствии в Министерстве энергетики уточнили, что почасовые отключения света по всей территории государства отменены.