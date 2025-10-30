По всій Україні повертають графіки відключення світла: в Укренерго назвали причину

В Україні 30 жовтня відновлюють застосування погодинних відключень електроенергії у всіх регіонах. Причиною стали серйозні пошкодження енергетичних об’єктів після чергової масованої ракетно-дронової атаки Росії, що спричинила складну ситуацію в енергосистемі.

Як повідомили в "Укренерго", з 15:00 до 22:00 у країні діятимуть графіки погодинних відключень, які передбачають обмеження споживання в межах однієї-двох черг. Фахівці застерігають, що тривалість і обсяг відключень можуть змінюватися, тому громадянам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Поточна ситуація в енергосекторі залишається напруженою: після нічних обстрілів без електропостачання залишилися споживачі у кількох областях, серед яких Вінницька, Дніпропетровська та Запорізька. У постраждалих регіонах аварійні бригади вже розпочали відновлювальні роботи, щойно це дозволила безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії та повернути стабільне живлення у домівки громадян.

Відео дня

Чому важливо економити електроенергію зараз

Раніше у відомстві зазначали, що енергоспоживання в Україні залишається на підвищеному рівні, особливо у вечірні години. Станом на ранок 30 жовтня показники споживання не зменшилися порівняно з попередньою добою, а максимальне навантаження спостерігалося напередодні у проміжку між 14:00 та 22:00.

Для запобігання подальшому перевантаженню енергосистеми українців закликають ощадно користуватися електроприладами — не вмикати одночасно кілька потужних пристроїв і зменшити споживання у пікові години. Водночас у деяких областях до 19:00 зберігаються обмеження потужності для промислових підприємств.

Фахівці наголошують, що ситуація в енергосистемі залишається динамічною: упродовж доби можливі зміни у графіках відключень залежно від стану мереж і рівня споживання.

Нагадаємо, що вранці в "Укренерго" повідомили про запровадження графіків відключення електроенергії по всій країні. Це рішення було ухвалене через масовану ракетно-дронову атаку, яка суттєво пошкодила об’єкти енергетичної інфраструктури в різних регіонах України.

Згодом у Міністерстві енергетики уточнили, що погодинні відключення світла по всій території держави скасовано.