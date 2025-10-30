Погодинні відключення світла після обстрілу 30 жовтня: у Міненерго зробили заяву

У ніч на 30 жовтня ЗС РФ знову обстріляли об'єкти енергетичної інфраструктури ракетами і дронами в кількох регіонах, що призвело до знеструмлення споживачів у низці областей і аварійних відключень.

Погодинні відключення електроенергії скасовано по всій Україні, повідомили в Міністерстві енергетики.

Водночас існує ймовірність їхнього повернення протягом доби. Абонентів просять стежити за оновленнями на офіційних сторінках місцевих обленерго.

У деяких регіонах до 19:00 діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Споживачів закликали раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо в пікові години споживання вранці та ввечері, щоб знизити навантаження на систему.

Щодо ситуації на Запорізькій АЕС, то рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13,17 метрів. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Тим часом російські війська продовжують цілеспрямовано бити по енергетичних об'єктах України. Під ударом — електростанції, газові сховища, компресорні станції та підстанції. Тільки по підприємствах компанії DTEK зафіксовано понад 200 ракетних і дронових атак, з яких 54 припали на одну електростанцію. Один з об'єктів "Нафтогазу" було знищено шістьма ракетними ударами.

За оцінками українських енергетиків, пошкоджено від 55 до 60% газової інфраструктури країни. У разі масштабного збою енергосистеми Україні може загрожувати колапс.

За прогнозами НАТО, російські атаки на критичні об'єкти енергетики України триватимуть протягом усього опалювального сезону.

Аналітик енергетичного ринку Володимир Омельченко вважає, що енергетичним терором Путін хоче розвалити Об'єднану енергосистему по Дніпру, а також позбавити великі міста теплозабезпечення і створити в них соціальний колапс. Він сподівається, що це підштовхне Україну погодитися на всі його умови, тобто до фактичної капітуляції.