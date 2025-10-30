Почасовые отключения света после обстрела 30 октября: в Минэнерго сделали заявление

В ночь на 30 октября ВС РФ снова обстреляли объекты энергетической инфраструктуры ракетами и дронами в нескольких регионах, что привело к обесточиванию потребителей в ряде областей и аварийным отключениям.

Почасовые отключения электроэнергии отменены по всей Украине, сообщили в Министерстве энергетики.

Вместе с тем существует вероятность их возвращения в течение суток. Абонентов просят следить за обновлениями на официальных страницах местных облэнерго.

В некоторых регионах до 19:00 действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Потребителей призвали рационально использовать электроэнергию в течение всего дня, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, чтобы снизить нагрузку на систему.

Что касается ситуации на Запорожской АЭС, то уровень воды в пруду-охладителе составляет 13,17 метров. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции.

Тем временем российские войска продолжают целенаправленно бить по энергетическим объектам Украины. Под ударом — электростанции, газовые хранилища, компрессорные станции и подстанции. Только по предприятиям компании DTEK зафиксировано более 200 ракетных и дроновых атак, из которых 54 пришлись на одну электростанцию. Один из объектов "Нафтогаза" был уничтожен шестью ракетными ударами.

По оценкам украинских энергетиков, повреждено от 55 до 60% газовой инфраструктуры страны. В случае масштабного сбоя энергосистемы Украине может грозить коллапс.

По прогнозам НАТО, российские атаки на критические объекты энергетики Украины будут продолжаться в течение всего отопительного сезона.

Аналитик энергетического рынка Владимир Омельченко считает, что энергетическим террором Путин хочет развалить Объединенную энергосистему по Днепру, а также лишить крупные города теплообеспечения и создать в них социальный коллапс. Он надеется, что это подтолкнет Украину согласиться на все его условия, то есть к фактической капитуляции.