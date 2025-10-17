Зима будет тяжелой: Россия готовит масштабные атаки на энергетику Украины, — НАТО

Российские атаки на критические объекты энергетики Украины будут продолжаться в течение всего отопительного сезона, предупреждает НАТО. Высокопоставленный чиновник альянса подчеркнул, что кампания уже ведется в больших масштабах и имеет целью дестабилизировать работу национальной инфраструктуры.

Как сообщил высокопоставленный представитель НАТО, российские авиационные удары по Украине осуществляются систематически и преимущественно направлены на объекты, обеспечивающие жизнедеятельность страны, передает корреспондент РБК-Украина.

"Учитывая текущий ежедневный темп использования более 180 ударных беспилотников-камикадзе, мы ожидаем, что эта кампания будет эскалировать и продлится без перерыва в течение всей зимы", — отметил чиновник.

Он также уточнил, что в сентябре Россия осуществила около 5,5 тысяч запусков ударных беспилотников, а в октябре их количество составило примерно 2,4 тысячи.

Он добавил, что в сентябре было проведено четыре масштабные волны атак с привлечением дальнобойных бомбардировщиков.

По его данным, с декабря 2023 года Россия более чем вдвое увеличила количество пусковых площадок для ударных дронов. Ранее их было всего пять. В среднем сентябре был введен в эксплуатацию новый комплекс в Брянске, а недавно впервые использована площадка в Крыму.

Чиновник НАТО подчеркнул, что увеличение количества пусковых площадок позволяет России поддерживать высокий темп запусков, расширять географию атак и повышать их интенсивность, что свидетельствует о планомерной эскалации действий против критически важных объектов Украины.

"Это увеличение количества пусковых площадок для ударных беспилотников соответствует высоким темпам запусков, усиливая их интенсивность и диверсифицируя направления и географический диапазон атак", — подчеркнул представитель НАТО.

Напомним, что по состоянию на 17 октября в Киеве и двенадцати областях Украины действуют аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов. Самая сложная ситуация наблюдается в центральных и северных регионах, где продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Также Фокус писал, что этой ночью россияне запустили на Кривой Рог более десятка беспилотников типа "Шахед". После атаки над городом поднялся сильный дым.