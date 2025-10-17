Раздавался взрыв за взрывом: россияне массированно атаковали Кривой Рог "Шахедами" (фото)

Поздно вечером 16 октября и после полуночи в Кривом Роге раздавались взрывы: россияне запустили на город более десятка беспилотников типа "Шахед". После атаки над городом поднялся сильный дым.

В Кривом Роге в целом прозвучало более 10 взрывов. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул в своем Telegram-канале.

По его словам, ВС РФ направили на город более 10 беспилотников. В Кривом Роге активно работали силы противовоздушной обороны.

"Кривой Рог. Массированная шахедная атака. Уже более 10 взрывов и более 10 "Шахедов" над городом", — отметил Вилкул.

Мониторинговые каналы перед этим предупреждали, что в направлении Кривого Рога движутся сначала 12 беспилотников. Впоследствии уточнили, что под атакой "Шахедов" оказалось также село Лозоватка в Криворожском районе.

Местное медиа "СВОЇ | Кривий Ріг" информировало, что дым в результате атаки над Кривым Рогом видно из разных уголков города.

"Дым видно со всех районов. Небо красное над городом. Ужас", — отметили в СМИ.

Также медиа показало, как выглядит небо над Кривым Рогом после атаки.

Информации о последствиях массированной атаки на Кривой Рог на момент публикации не поступало. Воздушная тревога в регионе сохраняется из-за угрозы российских БпЛА.

Напомним, под утро 16 октября россияне массированно атаковали Украину крылатыми ракетами, баллистикой и "Шахедами": под ударом оказались Днепропетровщина, Полтавщина и Харьковщина.

Также днем 15 октября ВС РФ атаковали Киев баллистикой: в столице прогремел взрыв.