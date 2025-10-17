Лунав вибух за вибухом: росіяни масовано атакували Кривий Ріг "Шахедами" (фото)

Пізно ввечері 16 жовтня і після опівночі у Кривому Розі лунали вибухи: росіяни запустили на місто понад десяток безпілотників типу "Шахед". Після атаки над містом здійнявся сильний дим.

Related video

У Кривому Розі загалом пролунало понад 10 вибухів. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ЗС РФ скерували на місто понад 10 безпілотників. У Кривому Розі активно працювали сили протиповітряної оборони.

"Кривий Ріг. Масована шахедна атака. Вже понад 10 вибухів та понад 10 "Шахедів" над містом", — зазначив Вілкул.

Моніторингові канали перед цим попереджали, що у напрямку Кривого Рогу рухаються спершу 12 безпілотників. Згодом уточнили, що під атакою "Шахедів" опинилося також село Лозуватка у Криворізькому районі.

Місцеве медіа "СВОЇ | Кривий Ріг" інформувало, що дим внаслідок атаки над Кривим Рогом видно з різних куточків міста.

"Дим видно з усіх районів. Небо червоне над містом. Жах", — зазначили у ЗМІ.

Також медіа показало, як виглядає небо над Кривим Рогом після атаки.

Інформації про наслідки масованої атаки на Кривий Ріг на момент публікації не надходило. Повітряна тривога у регіоні зберігається через загрозу російських БпЛА.

Нагадаємо, під ранок 16 жовтня росіяни масовано атакували Україну крилатими ракетами, балістикою та "Шахедами": під ударом опинилися Дніпропетровщина, Полтавщина та Харківщина.

Також вдень 15 жовтня ЗС РФ атакували Київ балістикою: у столиці пролунав вибух.