Аварийные отключения действуют в 12 областях: "Укрэнерго" сообщило о ситуации в энергосистеме

В Киеве и двенадцати областях Украины 17 октября действуют аварийные отключения электроэнергии из-за последствий российских обстрелов. Самая сложная ситуация наблюдается в центральных и северных регионах, где продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Как сообщает НЭК "Укрэнерго" в Facebook, 17 октября из-за повреждения энергетической инфраструктуры в результате российских атак аварийные отключения введены в Киеве и двенадцати областях Украины. На Черниговщине дополнительно действуют почасовые графики обесточиваний из-за серьезных разрушений объектов энергетики.

Сообщение НЭК "Укрэнерго" в Facebook Фото: Facebook

По информации "Укрэнерго", ограничения электроснабжения введены в Киеве, Киевской, Черкасской, Житомирской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Днепропетровской, а также частично в Черниговской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Компания отметила, что причиной введения ограничений стали последствия предыдущих российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Энергетики продолжают восстановительные работы в пострадавших регионах.

Відео дня

На Черниговщине введены почасовые графики отключений в три очереди. Это связано с длительными атаками на энергетическую инфраструктуру региона на протяжении последних недель. Работы по восстановлению электроснабжения продолжаются.

Также во всех регионах страны с 7:00 до 22:00 17 октября действуют графики ограничения мощности для промышленных потребителей. По данным оператора, уровень потребления электроэнергии по состоянию на 6:30 утра оставался на уровне предыдущего дня из-за холодной и облачной погоды.

"Сегодня в течение всех суток сохраняется необходимость экономного потребления электроэнергии. Просим граждан ограничить пользование мощными приборами и не включать их одновременно", — призвали в "Укрэнерго".

Напомним, 16 октября в Украине также вводили аварийные отключения из-за дефицита мощности в энергосистеме. Российские войска усилили атаки на энергетические объекты, что привело к обесточиванию в нескольких регионах. Энергетики работают над стабилизацией системы и призывают граждан экономно потреблять электроэнергию.

Фокус также писал, что в Раде оценили возможность полного блэкаута.