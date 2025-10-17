Аварійні відключення діють у 12 областях: "Укренерго" повідомило про ситуацію в енергосистемі

У Києві та дванадцяти областях України 17 жовтня діють аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів. Найскладніша ситуація спостерігається у центральних і північних регіонах, де тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Як повідомляє НЕК "Укренерго" у Facebook, 17 жовтня через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок російських атак аварійні відключення запроваджено в Києві та дванадцяти областях України. На Чернігівщині додатково діють погодинні графіки знеструмлень через серйозні руйнування об’єктів енергетики.

Повідомлення НЕК "Укренерго" у Facebook

За інформацією "Укренерго", обмеження електропостачання введено у Києві, Київській, Черкаській, Житомирській, Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, а також частково у Чернігівській, Хмельницькій і Вінницькій областях.

Компанія зазначила, що причиною запровадження обмежень стали наслідки попередніх російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури. Енергетики продовжують відновлювальні роботи у постраждалих регіонах.

На Чернігівщині запроваджені погодинні графіки відключень у три черги. Це пов’язано з тривалими атаками на енергетичну інфраструктуру регіону упродовж останніх тижнів. Роботи з відновлення електропостачання тривають.

Також у всіх регіонах країни з 7:00 до 22:00 17 жовтня діють графіки обмеження потужності для промислових споживачів. За даними оператора, рівень споживання електроенергії станом на 6:30 ранку залишався на рівні попереднього дня через холодну та хмарну погоду.

"Сьогодні протягом усієї доби зберігається необхідність ощадного споживання електроенергії. Просимо громадян обмежити користування потужними приладами та не вмикати їх одночасно", — закликали у "Укренерго".

Нагадаємо, 16 жовтня в Україні також вводили аварійні відключення через дефіцит потужності в енергосистемі. Російські війська посилили атаки на енергетичні об’єкти, що спричинило знеструмлення у кількох регіонах. Енергетики працюють над стабілізацією системи та закликають громадян економно споживати електроенергію.

