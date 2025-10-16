Аварійні відключення світла запроваджені на всій території України: подробиці

В Україні через складну ситуацію в енергосистемі у всіх регіонах запроваджено аварійні відключення електроенергії. Крім того, продовжують діяти обмеження для промислових підприємств, а на завтра також заплановано нові графіки відключень.

За інформацією "Укренерго", аварійні відключення застосовані по всій території країни через дефіцит електроенергії у системі. Енергетики пояснюють, що ситуація залишається складною, тому вимушені обмеження запроваджено, щоб збалансувати енергоспоживання.

Також повідомляється, що до кінця поточної доби в усіх регіонах діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів. А вже 17 жовтня з 07:00 до 22:00 графіки обмеження потужності для промисловості знову застосовуватимуться на всій території України.

Зокрема, на Чернігівщині оператор системи розподілу вже застосовує три черги погодинних відключень. Водночас "Укренерго" застерігає, що ситуація в енергосистемі може змінюватися залежно від навантаження та стану мереж.

Компанія закликає українців споживати електроенергію ощадливо, особливо у вечірні години пікового навантаження, та стежити за оновленнями на офіційних сторінках своїх обленерго.

Окрім цього, на сторінці в Telegram "Укренерго" писали, що останні масштабні атаки РФ на енергетичну інфраструктуру змусили запровадити обмеження споживання електроенергії, зокрема аварійні відключення. Відновлювальні роботи тривають цілодобово, проте енергетикам потрібен час для стабілізації живлення.

Промисловим підприємствам і бізнесу нагадують, що можна забезпечити безперебійне постачання навіть під час відключень, імпортуючи щонайменше 60% власного споживання електроенергії.

Варто зауважити, що також ввечері 15 жовтня екстрені відключення світла запровадили в усіх регіонах України, крім Донецької та частини Чернігівської області.

Також Фокус писав, що, на думку народного депутата від фракції "Батьківщина" Олексія Кучеренка, глобальний блекаут в Україні найближчим часом вкрай малоймовірний.