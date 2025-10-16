Аварийные отключения света введены на всей территории Украины: подробности

В Украине из-за сложной ситуации в энергосистеме во всех регионах введены аварийные отключения электроэнергии. Кроме того, продолжают действовать ограничения для промышленных предприятий, а на завтра также запланированы новые графики отключений.

По информации "Укрэнерго", аварийные отключения применены по всей территории страны из-за дефицита электроэнергии в системе. Энергетики объясняют, что ситуация остается сложной, поэтому вынужденные ограничения введены, чтобы сбалансировать энергопотребление.

Также сообщается, что до конца текущих суток во всех регионах будут действовать графики ограничения мощности для промышленных потребителей. А уже 17 октября с 07:00 до 22:00 графики ограничения мощности для промышленности снова будут применяться на всей территории Украины.

В частности, на Черниговщине оператор системы распределения уже применяет три очереди почасовых отключений. В то же время "Укрэнерго" предостерегает, что ситуация в энергосистеме может меняться в зависимости от нагрузки и состояния сетей.

Компания призывает украинцев потреблять электроэнергию экономно, особенно в вечерние часы пиковой нагрузки, и следить за обновлениями на официальных страницах своих облэнерго.

Кроме этого, на странице в Telegram "Укрэнерго" писали, что последние масштабные атаки РФ на энергетическую инфраструктуру заставили ввести ограничения потребления электроэнергии, в частности аварийные отключения. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно, однако энергетикам нужно время для стабилизации питания.

Промышленным предприятиям и бизнесу напоминают, что можно обеспечить бесперебойное снабжение даже во время отключений, импортируя не менее 60% собственного потребления электроэнергии.

Стоит заметить, что также вечером 15 октября экстренные отключения света ввели во всех регионах Украины, кроме Донецкой и части Черниговской области.

