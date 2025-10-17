Зима буде важкою: Росія готує масштабні атаки на енергетику України, – НАТО

Російські атаки на критичні об’єкти енергетики України триватимуть протягом усього опалювального сезону, попереджає НАТО. Високопоставлений чиновник альянсу підкреслив, що кампанія вже ведеться у великих масштабах і має на меті дестабілізувати роботу національної інфраструктури.

Як повідомив високопоставлений представник НАТО, російські авіаційні удари по Україні здійснюються систематично і переважно спрямовані на об’єкти, що забезпечують життєдіяльність країни, передає кореспондент РБК-Україна.

"З огляду на поточний щоденний темп використання понад 180 ударних безпілотників-камікадзе, ми очікуємо, що ця кампанія ескалуватиметься та триватиме без перерви протягом усієї зими", – зазначив чиновник.

Представник альянсу також повідомив, що у вересні Росія здійснила близько 5,5 тисяч запусків ударних безпілотників, а у жовтні їхня кількість становила приблизно 2,4 тисячі. Він додав, що у вересні було проведено чотири масштабні хвилі атак із залученням далекобійних бомбардувальників.

За його даними, з грудня 2023 року Росія більш ніж удвічі збільшила кількість пускових майданчиків для ударних дронів. Раніше їх було лише п’ять. У середньому вересні був введений в експлуатацію новий комплекс у Брянську, а нещодавно вперше використано майданчик у Криму.

Чиновник НАТО підкреслив, що збільшення кількості пускових майданчиків дозволяє Росії підтримувати високий темп запусків, розширювати географію атак та підвищувати їхню інтенсивність, що свідчить про планомірну ескалацію дій проти критично важливих об’єктів України.

"Це збільшення кількості пускових майданчиків для ударних безпілотників відповідає високим темпам запусків, посилюючи їхню інтенсивність та диверсифікуючи напрямки й географічний діапазон атак", – наголосив представник НАТО.

Нагадаємо, що станом на 17 жовтня у Києві та дванадцяти областях України діють аварійні відключення електроенергії через наслідки російських обстрілів. Найскладніша ситуація спостерігається у центральних і північних регіонах, де тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Також Фокус писав, що цієї ночі росіяни запустили на Кривий Ріг понад десяток безпілотників типу "Шахед". Після атаки над містом здійнявся сильний дим.