ВС РФ разрушили более 60% газовой инфраструктуры Украины: Bild прогнозирует катастрофическую зиму

Украина входит в зиму с критически поврежденной газовой инфраструктурой — более половины систем поставки и хранения газа подверглись разрушениям из-за российских атак. Эксперты предупреждают: если ситуация не стабилизируется, энергетический кризис может стать самым глубоким за все время полномасштабной войны.

Как сообщает издание Bild, российские войска продолжают целенаправленно бить по энергетическим объектам Украины. Под ударом — электростанции, газовые хранилища, компрессорные станции и подстанции. Только по предприятиям компании DTEK зафиксировано более 200 ракетных и дроновых атак, из которых 54 пришлись на одну электростанцию. Один из объектов "Нафтогаза" был уничтожен шестью ракетными ударами.

Руководитель "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявил, что российские атаки напрямую влияют на объемы внутренней добычи газа, а часть потребностей приходится покрывать импортом.

"Российские террористы не останавливаются. Мы вынуждены просить людей экономить газ — впереди очень тяжелая зима", — сказал он.

По оценкам украинских энергетиков, повреждено от 55 до 60% газовой инфраструктуры страны. В случае масштабного сбоя энергосистемы Украине может грозить коллапс. В Киеве не скрывают беспокойства: следующая зима может стать самой сложной с начала войны.

Тем временем правительство Германии заявило о готовности усилить поддержку украинского энергетического сектора. Министр иностранных дел Иоганн Вадефуль призвал западных партнеров действовать сообща, а министр экономики Райхе подтвердил продолжение финансирования Ukraine Energy Support Fund, доля Германии в котором составляет 390 миллионов евро.

Кроме того, немецкие энергетические компании передадут Украине мобильные системы отопления, трансформаторы, кабели и компрессоры для восстановления газодобывающих объектов.

Напомним, что 9 октября журналисты издания Bloomberg со ссылкой на анонимные источники писали, что российские удары по Харьковской и Полтавской областях накануне уничтожили около 60% украинской газодобычи. Из-за этого до конца марта Украине может понадобиться импорт около 4,4 млрд кубометров газа на сумму почти 2 млрд евро — почти 20% годового потребления. Аварийный ремонт поврежденной инфраструктуры оценивается в 758 млн евро.

ТакжеФокус писал, что, по прогнозам НАТО, российские атаки на критические объекты энергетики Украины будут продолжаться в течение всего отопительного сезона.