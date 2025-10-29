ЗС РФ зруйнували понад 60% газової інфраструктури України: Bild прогнозує катастрофічну зиму

Україна входить у зиму з критично пошкодженою газовою інфраструктурою — понад половина систем постачання та зберігання газу зазнали руйнувань через російські атаки. Експерти попереджають: якщо ситуація не стабілізується, енергетична криза може стати найглибшою за весь час повномасштабної війни.

Як повідомляє видання Bild, російські війська продовжують цілеспрямовано бити по енергетичних об’єктах України. Під ударом — електростанції, газові сховища, компресорні станції та підстанції. Лише по підприємствах компанії DTEK зафіксовано понад 200 ракетних і дронових атак, з яких 54 припали на одну електростанцію. Один з об’єктів "Нафтогазу" був знищений шістьма ракетними ударами.

Керівник "Нафтогазу" Сергій Корецький заявив, що російські атаки безпосередньо впливають на обсяги внутрішнього видобутку газу, а частину потреб доводиться покривати імпортом.

"Російські терористи не зупиняються. Ми змушені просити людей економити газ — попереду дуже важка зима", — сказав він.

За оцінками українських енергетиків, пошкоджено від 55 до 60% газової інфраструктури країни. У разі масштабного збою енергосистеми Україні може загрожувати колапс. У Києві не приховують занепокоєння: наступна зима може стати найскладнішою з початку війни.

Тим часом уряд Німеччини заявив про готовність посилити підтримку українського енергетичного сектору. Міністр закордонних справ Йоган Вадефуль закликав західних партнерів діяти спільно, а міністр економіки Райхе підтвердив продовження фінансування Ukraine Energy Support Fund, частка Німеччини у якому становить 390 мільйонів євро.

Крім того, німецькі енергетичні компанії передадуть Україні мобільні системи опалення, трансформатори, кабелі та компресори для відновлення газовидобувних об’єктів.

Нагадаємо, що 9 жовтня журналісти видання Bloomberg з посиланням на анонімні джерела писали, що російські удари по Харківській та Полтавській областях напередодні знищили майже 60% українського газовидобутку. Через це до кінця березня Україні може знадобитися імпорт приблизно 4,4 млрд кубометрів газу на суму майже 2 млрд євро — майже 20% річного споживання. Аварійний ремонт пошкодженої інфраструктури оцінюють у 758 млн євро.

Також Фокус писав, що, за прогнозами НАТО, російські атаки на критичні об’єкти енергетики України триватимуть протягом усього опалювального сезону.