РФ під час обстрілу Харківщини та Полтавщини знищила 60% газовидобутку України, — Bloomberg

За словами інсайдерів, росіяни під час обстрілу Харківської та Полтавської області 3 жовтня знищили близько 60% загального обсягу газовидобутку в Україні. Якщо удари триватимуть, Україна буде вимушена до кінця березня закупити газ на суму майже 2 мільярди євро.

Російські обстріли України за останні дні знищили понад половину українського внутрішнього видобутку природного газу, пише Bloomberg 9 жовтня з посиланням на анонімні обізнані джерела. За даними журналістів, через це для проходження опалювального сезону Україна має витратити на імпорт газу 1,9 млрд євро.

Київ цього року закупив 4,58 млрд кубометрів газу в іноземних постачальників, зокрема 3,67 млрд — після завершення попереднього опалювального сезону. До кінця 2025-го потреби в імпорті можуть сягнути 5,8 млрд, і через російські обстріли ця сума може зростати, сказали джерела видання. За словами інсайдерів, якщо окупанти продовжать бити по критичній інфраструктурі, до кінця березня Україні потрібно буде докупити близько 4,4 млрд кубометрів газу за майже 2 млрд євро, що еквівалентно майже 20% річного споживання.

Також журналісти зазначають, що аварійний ремонт після російських ударів може обійтися у близько 758 мільйонів євро.

Інсайдери розповіли, що Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейська комісія наразі розглядають можливість виділити українському енергетичному сектору додаткову допомогу. В серпні НАК "Нафтогаз" уже отримала від ЄБРР кредит у розмірі 500 млн євро для екстрених закупівель енергоносіїв, а на початку жовтня ще один кредит на 300 млн євро надав ЄІБ.

Нагадаємо, міністерка енергетики Світлана Гринчук 7 жовтня повідомляла, що Міненерго планує посилити імпорт газу для опалювального сезону приблизно на 30%. за її словами, потреби залежатимуть від погодних умов й інтенсивності ворожих атак.

Компанія "Нафтогаз України" 3 жовтня заявляла про наймасовішу атаку на об'єкти газовидобутку від початку повномасштабного вторгнення в Харківській і Полтавській областях. Газову інфраструктуру атакували 60 російських дронів і 35 ракет, більшість з яких — балістичні. Роботу кількох об'єктів газовидобутку в Полтавській області було зупинено.