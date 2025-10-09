РФ во время обстрела Харьковщины и Полтавщины уничтожила 60% газодобычи Украины, — Bloomberg

По словам инсайдеров, россияне во время обстрела Харьковской и Полтавской области 3 октября уничтожили около 60% общего объема газодобычи в Украине. Если удары будут продолжаться, Украина будет вынуждена до конца марта закупить газ на сумму почти 2 миллиарда евро.

Related video

Российские обстрелы Украины за последние дни уничтожили более половины украинской внутренней добычи природного газа, пишет Bloomberg 9 октября со ссылкой на анонимные осведомленные источники. По данным журналистов, из-за этого для прохождения отопительного сезона Украина должна потратить на импорт газа 1,9 млрд евро.

Киев в этом году закупил 4,58 млрд кубометров газа у иностранных поставщиков, в том числе 3,67 млрд — после завершения предыдущего отопительного сезона. До конца 2025-го потребности в импорте могут достичь 5,8 млрд, и из-за российских обстрелов эта сумма может расти, сказали источники издания. По словам инсайдеров, если оккупанты продолжат бить по критической инфраструктуре, до конца марта Украине нужно будет докупить около 4,4 млрд кубометров газа за почти 2 млрд евро, что эквивалентно почти 20% годового потребления.

Также журналисты отмечают, что аварийный ремонт после российских ударов может обойтись в около 758 миллионов евро.

Инсайдеры рассказали, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР), Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) и Европейская комиссия сейчас рассматривают возможность выделить украинскому энергетическому сектору дополнительную помощь. В августе НАК "Нафтогаз" уже получила от ЕБРР кредит в размере 500 млн евро для экстренных закупок энергоносителей, а в начале октября еще один кредит на 300 млн евро предоставил ЕИБ.

Напомним, министр энергетики Светлана Гринчук 7 октября сообщала, что Минэнерго планирует усилить импорт газа для отопительного сезона примерно на 30%. по ее словам, потребности будут зависеть от погодных условий и интенсивности вражеских атак.

Компания "Нафтогаз Украины" 3 октября заявляла о самой массовой атаке на объекты газодобычи с начала полномасштабного вторжения в Харьковской и Полтавской областях. Газовую инфраструктуру атаковали 60 российских дронов и 35 ракет, большинство из которых — баллистические. Работа нескольких объектов газодобычи в Полтавской области была остановлена.