Две задачи атак РФ на энергосистему Украины: чего добивается Путин и как он планирует "помочь братскому народу"

Энергетический терроризм РФ — это больше, чем просто варварство, это элемент стратегии, уверен экономист Владимир Омельченко. Лишив украинские города тепла и света, Путин рассчитывает прийти в образе спасителя от коллапса — но, конечно, не просто так, а в обмен на капитуляцию.

Владимир Омельченко
Владимир Омельченко
Аналитик энергетического сектора
Пожар на ТЭС после российского обстрела
Очередная ТЭС под обстрелом... | Фото: ГСЧС

У России есть две главные задачи в этот отопительный сезон.

  1. 1. Развалить Объединенную энергосистему по Днепру.
  2. 2. Лишить крупные города теплообеспечения и создать в них социальный коллапс.

Сценарий:

После этого запускается рашистское ИПСО: "Украинцы замерзают, а власть экспортирует электроэнергию и газ". Выходит добрый Путин и говорит: "Россия спасет братский народ и предоставит дешевый газ и эл.энергию, только надо заключить мирный план (фактически капитуляцию)".

Уверен, что этот план не справится, но стоит быть готовым ему противостоять.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

