Две задачи атак РФ на энергосистему Украины: чего добивается Путин и как он планирует "помочь братскому народу"

У России есть две главные задачи в этот отопительный сезон.

1. Развалить Объединенную энергосистему по Днепру. 2. Лишить крупные города теплообеспечения и создать в них социальный коллапс.

Сценарий:

После этого запускается рашистское ИПСО: "Украинцы замерзают, а власть экспортирует электроэнергию и газ". Выходит добрый Путин и говорит: "Россия спасет братский народ и предоставит дешевый газ и эл.энергию, только надо заключить мирный план (фактически капитуляцию)".

Уверен, что этот план не справится, но стоит быть готовым ему противостоять.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

