Две задачи атак РФ на энергосистему Украины: чего добивается Путин и как он планирует "помочь братскому народу"
Энергетический терроризм РФ — это больше, чем просто варварство, это элемент стратегии, уверен экономист Владимир Омельченко. Лишив украинские города тепла и света, Путин рассчитывает прийти в образе спасителя от коллапса — но, конечно, не просто так, а в обмен на капитуляцию.
У России есть две главные задачи в этот отопительный сезон.
- 1. Развалить Объединенную энергосистему по Днепру.
- 2. Лишить крупные города теплообеспечения и создать в них социальный коллапс.
Сценарий:
После этого запускается рашистское ИПСО: "Украинцы замерзают, а власть экспортирует электроэнергию и газ". Выходит добрый Путин и говорит: "Россия спасет братский народ и предоставит дешевый газ и эл.энергию, только надо заключить мирный план (фактически капитуляцию)".
Уверен, что этот план не справится, но стоит быть готовым ему противостоять.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно