Энергетический террор РФ продолжается: в Укрэнерго назвали регионы с критической ситуацией

23 октября в Украине в ряде регионов введены почасовые отключения электроэнергии из-за повреждения энергосетей в результате российских обстрелов. Потребление остается высоким, поэтому людей просят ограничить использование мощных приборов до 23:00.

По данным "Укрэнерго", из-за повреждения сетей в некоторых областях работают графики почасовых отключений. Энергетики просят экономно пользоваться электроэнергией и не перегружать систему вечером. Из-за ударов по объектам энергетики без света остались части Харьковской и Черниговской областей.

"Энергетики сделать все возможно, чтобы как можно быстрее восстановить работу поврежденного оборудования. Аварийно-восстановительные работы начинаются сразу, как это позволяет безопасность ситуации", — говорится в заметке.

Более того, в результате массированной атаки 22 октября и 23 октября с 07:00 до 23:00 в 12 регионах вводят почасовые отключения до трех часов одновременно. Для промышленных предприятий и бизнеса в это время также действуют ограничения мощности, чтобы стабилизировать работу системы.

По состоянию на утро 23 октября потребление электроэнергии оставалось на уровне предыдущего дня. Вчерашний максимум потребления был вечером и оказался на 7,1% меньше, чем 21 октября, из-за применения графиков отключений в некоторых регионах.

Кроме этого, министр энергетики Светлана Гринчук сообщила в эфире телемарафона, что 23 октября российские войска снова атаковали украинские энергетические объекты, в частности в Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Харьковской областях. На местах работают спасатели и бригады энергетиков, которые круглосуточно выполняют аварийно-восстановительные работы. По словам Гринчук, "практически ежедневно продолжается энергетический террор России", и страна готова оперативно реагировать на любые повреждения.

"Укрэнерго" напоминает, что экономное использование электроэнергии важно. Если есть свет, стоит ограничить пользование мощными приборами до 23:00 и следить за обновлениями на сайтах и страницах облэнерго, поскольку ситуация может меняться в течение дня.

Напомним, что 22 октября по всей Украине из-за критической ситуации в энергосистеме с 16:00 ввели почасовые отключения электроэнергии для населения и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Также Фокус писал, что Россия постоянно пытается оставить украинцев без тепла и света в осенне-зимний сезон, одна, по словам руководителя ОП Андрея Ермака нашей стране готовы помочь пройти эти испытания.