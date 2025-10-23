Россия хочет оставить украинцев без света и тепла: Ермак ответил, что будет зимой

ВС РФ снова нацелились на украинскую энергетику в приближении морозов. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что есть "неизбежный риск дальнейших ударов", но в то же время успокоил, что Украине готовы помочь пройти эту зиму.

Россия постоянно пытается оставить украинцев без тепла и света в осенне-зимний сезон, и этот год не стал исключением. Однако в Вашингтоне понимают намерения Кремля. Об этом политик сказал в интервью "РБК-Украина", опубликованном 23 октября.

"И президент (Дональд — ред.) Трамп, и министр энергетики (Крис — ред.) Райт, с которым была встреча у президента (Владимира — ред.) Зеленского и премьер-министра (Юлии — ред.) Свириденко совместно с ведущими энергетическими компаниями США, и министр финансов (Скотт — ред.) Бессент — все это понимают. Они готовы максимально нам помочь пройти эту зиму", — заверил руководитель ОП.

Відео дня

Он признал, что есть угроза дальнейших обстрелов энергетики Украины.

"Что касается рисков — конечно, они существуют. Пока продолжается эта война, конечно, неизбежен риск дальнейших ударов. Мы же продолжим делать то, что делали: защищать, и восстанавливать, и развивать", — подчеркнул Ермак.

Он рассказал, что Зеленский ежедневно уделяет много времени ситуации с энергосистемой. На места вражеских ударов выезжают премьер, министр энергетики и другие члены правительства.

"Реагируют моментально. И если поставленные задачи не выполняются, или выполняются, но некачественно или не вовремя, сразу принимаются жесткие кадрово-организационные меры", — добавил политик.

Напомним, 22 октября с 16:00 энергетики ввели почасовые отключения света по графикам по всей Украине. Ограничения в объеме до трех очередей одновременно действовали до 22:00.

Авиаэксперт и ученый НАУ Валерий Романенко считает, что до конца октября Украине могут угрожать еще несколько массированных атак БПЛА. В то же время военный эксперт Александр Коваленко обратил внимание не то, что РФ пока "бережет" свои ракеты, и это может свидетельствовать о накоплении для следующих обстрелов.