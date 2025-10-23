Росія хоче залишити українців без світла і тепла: Єрмак відповів, що буде взимку

ЗС РФ знову націлилися на українську енергетику в наближенні морозів. Керівник Офісу президента Андрій Єрмак підтвердив, що є "неминучий ризик подальших ударів", але водночас заспокоїв, що Україні готові допомогти пройти цю зиму.

Росія постійно намагається залишити українців без тепла і світла в осінньо-зимовий сезон, і цей рік не став винятком. Однак у Вашингтоні розуміють наміри Кремля. Про це політик сказав в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 23 жовтня.

"І президент (Дональд — ред.) Трамп, і міністр енергетики (Кріс — ред.) Райт, з яким була зустріч у президента (Володимира — ред.) Зеленського і прем'єр-міністра (Юлії — ред.) Свириденко спільно з провідними енергетичними компаніями США, і міністр фінансів (Скотт — ред.) Бессент — усі це розуміють. Вони готові максимально нам допомогти пройти цю зиму", — запевнив керівник ОП.

Він визнав, що є загроза подальших обстрілів енергетики України.

"Що стосується ризиків — звісно, вони існують. Поки триває ця війна, звичайно, неминучий ризик подальших ударів. Ми ж продовжимо робити те, що робили: захищати, і відновлювати, і розвивати", — підкреслив Єрмак.

Він розповів, що Зеленський щодня приділяє багато часу ситуації з енергосистемою. На місця ворожих ударів виїжджають прем'єрка, міністерка енергетики та інші члени уряду.

"Реагують моментально. І якщо поставлені завдання не виконуються, або виконуються, але неякісно чи невчасно, одразу вживаються жорсткі кадрово-організаційні заходи", — додав політик.

Нагадаємо, 22 жовтня з 16:00 енергетики запровадили погодинні відключення світла за графіками по всій Україні. Обмеження в обсязі до трьох черг одночасно діяли до 22:00.

Авіаексперт та науковець НАУ Валерій Романенко вважає, що до кінця жовтня Україні можуть загрожувати ще кілька масованих атак БПЛА. Водночас військовий експерт Олександр Коваленко звернув увагу не те, що РФ поки "береже" свої ракети, і це може свідчити про накопичення для наступних обстрілів.