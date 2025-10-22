Коли відбудуться нові масовані обстріли України, чим битиме РФ та по яких цілях, — аналітики

Під час масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 22 жовтня Російська Федерація використала 405 дронів різних типів, 11 ракет "Іскандер-М"/KN-2", дев'ять "Іскандер-К", чотири Х-47М2 "Кинджал" та чотири Х-59/69, повідомили Повітряні сили ЗСУ. Аналітики пояснили, що в Російської Федерації ще є запас ракет та дронів для нових не менш складних ударів по Україні.

У жовтні росіяни провели 19 обстрілів з різними комбінаціями засобів ураження, показала на Facebook серія повідомлень Повітряного командування. Після обстрілу 22 жовтня, у якому росіяни використали сумарно 433 засоби повітряного нападу, Фокус зібрав коментарі військових оглядачів щодо того, коли очікувати новий обстріл України, чим битиме РФ та по яких цілях.

Обстріл України — деталі

Скільки дронів має у запасі РФ та коли будуть удари

Авіаексперт та науковець НАУ Валерій Романенко у розмові з медіа УНІАН розповів про те, що у ЗС РФ, попри серію масованих дронових атак у жовтні, все ще є запас далекобійних безпілотників. За його підрахунками, росіяни застосували 3 300 "Шахедів" та "Гербер", тоді як місячне виробництво — 5 200. З огляду кількість БпЛА в кожній атаці, Романенко попередив, що кінця жовтня має відбутись ще кілька масованих обстрілів.

"Тому, мінімально до кінця місяця ще один-два масовані удари точно будуть. По Україні, не обов'язково по Києву. Це четвертий чи п'ятий день після попереднього масованого нальоту, тому він очікуваний", — навело медіа слова Романенка.

Головні цілі ЗС РФ лишаться незмінними, додав авіаексперт. Від російських ударів потерпатимуть об'єкти інфраструктури енергетичні, газові, паливні.

"Росіяни ж обіцяли загнати українців у печери", — нагадав він.

Які ракети зберегла РФ для нових обстрілів

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко спинився на питанні використання ракет. Оглядач звернув увагу на комбінацію засобів ураження, які РФ використовувала під час жовтневих обстрілів України. У дописі на Facebook вказано, що його бентежить тривале невикористання ракет Х-101 та "Калібрів", хоч ці засоби ураження і далі без проблем виробляються російськими заводами і їх навіть більше, ніж "Кинджалів".

З одного боку, Коваленко пов'язав відсутність пусків Х-101 з наслідками української спецоперації "Павутина", через яку могли з'явитись проблеми з бомбардувальниками. Крім того, є загрози для морських ракетоносіїв, які остерігаються атаки морських дронів України.

З іншого боку, є ймовірність, що Х-101 та "Калібри" накопичуються для наступних обстрілів України, пояснив оглядач.

"[Чи це пов'язано з тим], що вони накопичують дозвукову крилату складову для майбутніх, більш інтенсивних [ударів]? Тут важливо розуміти, що в той час, як 9М723 ["Іскандер-М"] та 9М728 [Іскандер-К] активно застосовуються, Х-101 та 3М14 ["Калібр"] активно накопичуються. І це насторожує. Особливо напередодні зими", — наголосив оглядач.

Удар РФ 22 жовтня

Фокус писав про обстріл України, який відбувся в ніч на 22 жовтня. Згідно з даними моніторингових каналів, ЗС РФ зосередились на східних та північно-східних областях. Під ударом опинився Київ та Київська область: загинула жінка з шестимісячною дитиною та 12-річною племінницею. Також було гучно у Кременчуку, Кіровоградській області тощо. НЕК "Укренерго" оголосила про запровадження графіків відключень у більшості регіонів країни.

Нагадуємо, аналітики пояснили, чому удар РФ по Україні 22 жовтня став "показовим": які цілі обирали росіяни та чому.