Жертви, десятки поранених та палаючі будинки: що відомо про нічний обстріл України 22 жовтня

У ніч на 22 жовтня російські війська здійснили комбінований удар по Україні, застосувавши сотні дронів і ракет. Повітряні Сили ЗСУ повідомили, що збито або подавлено 349 ворожих цілей, однак є загиблі та поранені.

Як повідомили Повітряні Сили Збройних Сил України, у ніч на 22 жовтня противник завдав комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури. Атака тривала з 19:00 21 жовтня, росіяни застосували 28 ракет (з них 15 — балістичні) і понад 400 дронів різних типів, серед яких — "Шахед" і "Гербера".

Основний напрямок удару — Київська область, також постраждали Харків, Дніпропетровська, Запорізька, Черкаська, Чернігівська та Одеська області.

До відбиття повітряного нападу залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, протиповітряна оборона знищила або подавила 349 повітряних цілей, серед яких:

333 ударні БПЛА "Шахед" і "Гербера";

8 крилатих ракет "Іскандер-К";

6 балістичних ракет "Іскандер"-М/KN-23;

2 керовані ракети Х-59/69.

Зафіксовано 12 прямих влучань ракет і 55 ударних дронів у 26 локаціях. Ще на 19 місцях виявлено падіння уламків збитих цілей. Є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

Київщина

Унаслідок атаки на столицю загинуло двоє людей, ще до 25 осіб отримали поранення, серед них п’ятеро дітей.

Вранці, 22 жовтня, під час обстрілу Броварського району, внаслідок вибуху та пожежі загинули жінка, її шестимісячна донька та дванадцятирічна племінниця.

Взагалі пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків у Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Голосіївському, Печерському та Солом’янському районах Києва.

Рятувальники ліквідували всі пожежі, а психологи ДСНС надали допомогу 88 постраждалим.

Харків

Ворожі КАБи пошкодили щонайменше 15 приватних будинків в Індустріальному районі міста. 9 людей постраждали.

Як повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, БПЛА влучив у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі. На місці удару виникла пожежа. Одна людина загинула, 7 постраждали.

Харківський міський голова Ігор Терехов

Дніпропетровщина

За повідомленням начальника ОВА Владислава Гайваненка, область пережила чергову масовану атаку ракетами та дронами.

начальника ОВА Владислава Гайваненка

Сили ППО збили 42 безпілотники, проте зафіксовано пошкодження інфраструктури у Слов’янській, Піщанській та Павлоградській громадах.

Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та газогін, без жертв і постраждалих.

Нікопольщина знову перебувала під ударами артилерії та FPV-дронів.

Запоріжжя

Вночі ворог атакував місто 12 дронами "Шахед". Унаслідок ударів постраждали 13 осіб, серед них двоє дітей, пошкоджено житло понад 120 мешканців. Ураження зафіксовані у трьох районах Запоріжжя.

Черкащина

За даними начальника ОВА Ігоря Табурця, є пошкодження об’єктів критичної інфраструктури, житлових будинків і транспорту у Бобрицькій та Канівській громадах.

начальника ОВА Ігоря Табурця

Травмованих немає. В області діють графіки аварійних відключень електроенергії.

В області діють графіки аварійних відключень

Чернігівщина

Як повідомив голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов в Facebook, за добу зафіксовано понад 90 вибухів. Пошкоджено лікарню, школу, кафе, складські приміщення та житлові будинки.

Олександр Селіверстов в Facebook

Загинуло чотири людини, 11 поранені.

Найбільше обстрілів — у Новгород-Сіверській і Семенівській громадах, де ворог застосовував дрони "Герань-2", системи "Торнадо-С" і РСЗВ.

Одещина

Начальник ОВА Олег Кіпер повідомив, що ударні безпілотники вночі атакували Ізмаїл.

Начальник ОВА Олег Кіпер

Пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру, сталися займання.

На щастя, обійшлося без жертв. Енергопостачання відновлюють, критичні об’єкти працюють на генераторах, у місті розгорнуті пункти незламності.

