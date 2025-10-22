Жертвы, десятки раненых и горящие дома: что известно о ночном обстреле Украины 22 октября

В ночь на 22 октября российские войска осуществили комбинированный удар по Украине, применив сотни дронов и ракет. Воздушные Силы ВСУ сообщили, что сбито или подавлено 349 вражеских целей, однако есть погибшие и раненые.

Как сообщили Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, в ночь на 22 октября противник нанес комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры. Атака продолжалась с 19:00 21 октября, россияне применили 28 ракет (из них 15 — баллистические) и более 400 дронов различных типов, среди которых — "Шахед" и "Гербера".

Основное направление удара — Киевская область, также пострадали Харьков, Днепропетровская, Запорожская, Черкасская, Черниговская и Одесская области.

К отражению воздушного нападения привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы Сил обороны.

По предварительным данным, противовоздушная оборона уничтожила или подавила 349 воздушных целей, среди которых:

333 ударные БПЛА "Шахед" и "Гербера";

8 крылатых ракет "Искандер-К";

6 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23;

2 управляемые ракеты Х-59/69.

Зафиксировано 12 прямых попаданий ракет и 55 ударных дронов в 26 локациях. Еще на 19 местах обнаружено падение обломков сбитых целей. Есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения.

Киевщина

В результате атаки на столицу погибли два человека, еще до 25 человек получили ранения, среди них пятеро детей.

Утром, 22 октября, во время обстрела Броварского района, в результате взрыва и пожара погибли женщина, ее шестимесячная дочь и двенадцатилетняя племянница.

Вообще повреждено не менее 10 жилых домов в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Голосеевском, Печерском и Соломенском районах Киева.

Спасатели ликвидировали все пожары, а психологи ГСЧС оказали помощь 88 пострадавшим.

Харьков

Вражеские КАБы повредили по меньшей мере 15 частных домов в Индустриальном районе города. 9 человек пострадали.

Как сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов, БПЛА попал в частный детский сад в Холодногорском районе. На месте удара возник пожар. Один человек погиб, 7 пострадали.

Днепропетровщина

По сообщению начальника ОВА Владислава Гайваненко, область пережила очередную массированную атаку ракетами и дронами.

Силы ПВО сбили 42 беспилотника, однако зафиксировано повреждение инфраструктуры в Славянской, Песчанской и Павлоградской громадах.

Повреждены жилые дома, автомобили и газопровод, без жертв и пострадавших.

Никопольщина снова находилась под ударами артиллерии и FPV-дронов.

Запорожье

Ночью враг атаковал город 12 дронами "Шахед". В результате ударов пострадали 13 человек, среди них двое детей, повреждено жилье более 120 жителей. Поражения зафиксированы в трех районах Запорожья.

Черкасская область

По данным начальника ОВА Игоря Табурца, есть повреждения объектов критической инфраструктуры, жилых домов и транспорта в Бобрицкой и Каневской громадах.

Травмированных нет. В области действуют графики аварийных отключений электроэнергии.

Черниговщина

Как сообщил председатель Новгород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов в Facebook, за сутки зафиксировано более 90 взрывов. Повреждены больница, школа, кафе, складские помещения и жилые дома.

Погибло четыре человека, 11 ранены.

Больше всего обстрелов — в Новгород-Северской и Семеновской громадах, где враг применял дроны "Герань-2", системы "Торнадо-С" и РСЗО.

Одесская область

Начальник ОВА Олег Кипер сообщил, что ударные беспилотники ночью атаковали Измаил.

Повреждена энергетическая и портовая инфраструктура, произошли возгорания.

К счастью, обошлось без жертв. Энергоснабжение восстанавливают, критические объекты работают на генераторах, в городе развернуты пункты несокрушимости.

