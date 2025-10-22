Когда состоятся новые массированные обстрелы Украины, чем будет бить РФ и по каким целям, — аналитики

Во время массированного комбинированного обстрела Украины в ночь на 22 октября Российская Федерация использовала 405 дронов различных типов, 11 ракет "Искандер-М"/KN-2", девять "Искандер-К", четыре Х-47М2 "Кинжал" и четыре Х-59/69, сообщили Воздушные силы ВСУ. Аналитики объяснили, что у Российской Федерации еще есть запас ракет и дронов для новых не менее сложных ударов.

В октябре россияне провели 19 обстрелов с различными комбинациями средств поражения, показала на Facebook серия сообщений Воздушного командования. После обстрела 22 октября, в котором россияне использовали суммарно 433 средства воздушного нападения, Фокус собрал комментарии военных обозревателей относительно того, когда ожидать новый обстрел Украины, чем будет бить РФ и по каким целям.

Обстрел Украины — детали

Сколько дронов имеет в запасе РФ и когда будут удары

Авиаэксперт и ученый НАУ Валерий Романенко в разговоре с медиа УНИАН рассказал о том, что у ВС РФ, несмотря на серию массированных дроновых атак в октябре, все еще есть запас дальнобойных беспилотников. По его подсчетам, россияне применили 3 300 "Шахедов" и "Гербер", тогда как месячное производство — 5 200. Учитывая количество БпЛА в каждой атаке, Романенко предупредил, что конца октября должно состояться еще несколько массированных обстрелов.

Відео дня

"Поэтому, минимально до конца месяца еще один-два массированных удара точно будут. По Украине, не обязательно по Киеву. Это четвертый или пятый день после предыдущего массированного налета, поэтому он ожидаемый", — привело медиа слова Романенко.

Главные цели ВС РФ останутся неизменными, добавил авиаэксперт. От российских ударов будут страдать объекты инфраструктуры энергетические, газовые, топливные.

"Россияне же обещали загнать украинцев в пещеры", — напомнил он.

Какие ракеты сохранила РФ для новых обстрелов

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко остановился на вопросе использования ракет. Обозреватель обратил внимание на комбинацию средств поражения, которые РФ использовала во время октябрьских обстрелов Украины. В заметке на Facebook указано, что его смущает длительное неиспользование ракет Х-101 и "Калибров", хотя эти средства поражения и дальше без проблем производятся российскими заводами и их даже больше, чем "Кинжалов".

С одной стороны, Коваленко связал отсутствие пусков Х-101 с последствиями украинской спецоперации "Паутина", из-за которой могли появиться проблемы с бомбардировщиками. Кроме того, есть угрозы для морских ракетоносителей, которые опасаются атаки морских дронов Украины.

С другой стороны, есть вероятность, что Х-101 и "Калибры" накапливаются для следующих обстрелов Украины, пояснил обозреватель.

"[Связано ли это с тем], что они накапливают дозвуковую крылатую составляющую для будущих, более интенсивных [ударов]? Здесь важно понимать, что в то время, как 9М723 ["Искандер-М"] и 9М728 [Искандер-К] активно применяются, Х-101 и 3М14 ["Калибр"] активно накапливаются. И это настораживает. Особенно накануне зимы", — подчеркнул обозреватель.

Удар РФ 22 октября

Фокус писал об обстреле Украины, который состоялся в ночь на 22 октября. Согласно данным мониторинговых каналов, ВС РФ сосредоточились на восточных и северо-восточных областях. Под ударом оказался Киев и Киевская область: погибла женщина с шестимесячным ребенком и 12-летней племянницей. Также было громко в Кременчуге, Кировоградской области, Запорожье и т.д. НЭК "Укрэнерго" объявила о введении графиков отключений в большинстве регионов страны.

Напоминаем, аналитики объяснили, почему удар РФ по Украине 22 октября стал "показательным": какие цели выбирали россияне и почему.