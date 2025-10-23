Енергетичний терор РФ триває: в Укренерго назвали регіони з критичною ситуацією

23 жовтня в Україні в низці регіонів запроваджені погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергомереж внаслідок російських обстрілів. Споживання залишається високим, тому людей просять обмежити використання потужних приладів до 23:00.

За даними "Укренерго", через пошкодження мереж у деяких областях працюють графіки погодинних відключень. Енергетики просять економно користуватися електроенергією та не перевантажувати систему ввечері. Через удари по об’єктах енергетики без світла залишилися частини Харківської та Чернігівської областей.

"Енергетика зробити все можливо, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання. Аварійно-відновлювальні роботи починаються відразу, як це дозволяє безпеку ситуації", — йдеться в дописі.

Ба більше, внаслідок масованої атаки 22 жовтня та 23 жовтня з 07:00 до 23:00 у 12 регіонах вводять погодинні відключення до трьох годин одночасно. Для промислових підприємств і бізнесу в цей час також діють обмеження потужності, щоб стабілізувати роботу системи.

Відео дня

Станом на ранок 23 жовтня споживання електроенергії залишалося на рівні попереднього дня. Вчорашній максимум споживання був увечері і виявився на 7,1% меншим, ніж 21 жовтня, через застосування графіків відключень у деяких регіонах.

Окрім цього, міністерка енергетики Світлана Гринчук повідомила в ефірі телемарафону, що 23 жовтня російські війська знову атакували українські енергетичні об’єкти, зокрема в Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях. На місцях працюють рятувальники та бригади енергетиків, які цілодобово виконують аварійно-відновлювальні роботи. За словами Гринчук, "практично щодня триває енергетичний терор Росії", і країна готова оперативно реагувати на будь-які пошкодження.

"Укренерго" нагадує, що економне використання електроенергії важливе. Якщо є світло, варто обмежити користування потужними приладами до 23:00 і слідкувати за оновленнями на сайтах і сторінках обленерго, оскільки ситуація може змінюватися протягом дня.

Нагадаємо, що 22 жовтня по всій Україні через критичну ситуацію в енергосистемі з 16:00 запровадили погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промислових споживачів.

Також Фокус писав, що Росія постійно намагається залишити українців без тепла і світла в осінньо-зимовий сезон, одна, за словами керівника ОП Андрія Єрмака нашій країні готові допомогти пройти ці випробування.