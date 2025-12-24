16 часов без света, дальше легче: какие последствия повлечет атака на энергосистему Украины 23 декабря
Подводя итоги массированного удара по энергетике Украины от 23 декабря, экономист Владимир Омельченко видит здесь продолжение прежней тактики РФ. Агрессор стремится разделить энергосистему по Днепру и локализовать несколько областей до Нового года.
Предварительная оценка стуации в энергетике после очередного массированного удара рашистами-террористами 23 декабря 2025 г.
Ничего нового в тактике и стратегии рашистов не изменилось. Главная их задача — нарушить целостность энергосистемы до Нового года, разделив ее по Днепру и фрагментировав Одесскую, Сумскую, Черниговскую и частично Харьковскую области.
С этой целью 23 декабря 2025 г. нанесены удары по ТЭС, подстанциям "Укрэнерго" по выдаче мощностей с атомных блоков и инфраструктуре по обеспечению импорта. Наихудшая ситуация с энергообеспечением сейчас в Ровенской и Хмельницкой областях.
В ближайшие дни графики отключений увеличатся в среднем до 4 очередей (до 16 часов) с последующим некоторым сокращением их продолжительности.
Прогноз госпожи Юлии Свириденко по уменьшению графиков отключений в ближайшие дни в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры (перераспределение 800 МВт в пользу населения) не оправдался. Он и не мог оправдаться, поскольку основным фактором, влияющим на работу ОЭС Украины, остаются воздушные удары рашистов, а не перераспределение мощностей.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно