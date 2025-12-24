16 часов без света, дальше легче: какие последствия повлечет атака на энергосистему Украины 23 декабря

Предварительная оценка стуации в энергетике после очередного массированного удара рашистами-террористами 23 декабря 2025 г.

Ничего нового в тактике и стратегии рашистов не изменилось. Главная их задача — нарушить целостность энергосистемы до Нового года, разделив ее по Днепру и фрагментировав Одесскую, Сумскую, Черниговскую и частично Харьковскую области.

С этой целью 23 декабря 2025 г. нанесены удары по ТЭС, подстанциям "Укрэнерго" по выдаче мощностей с атомных блоков и инфраструктуре по обеспечению импорта. Наихудшая ситуация с энергообеспечением сейчас в Ровенской и Хмельницкой областях.

В ближайшие дни графики отключений увеличатся в среднем до 4 очередей (до 16 часов) с последующим некоторым сокращением их продолжительности.

Відео дня

Прогноз госпожи Юлии Свириденко по уменьшению графиков отключений в ближайшие дни в результате пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры (перераспределение 800 МВт в пользу населения) не оправдался. Он и не мог оправдаться, поскольку основным фактором, влияющим на работу ОЭС Украины, остаются воздушные удары рашистов, а не перераспределение мощностей.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно