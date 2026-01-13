Сегодня хотел бы поговорить о ведущем теоретике и идеологе России по уничтожению гражданских украинцев путем обстрелов энергетической системы Украины. Это российский энергетический эксперт, аналитик Youtube-канала Геоэнергетика Борис Леонидович Марцинкевич.

В своих интервью, пользующихся у россиян значительной популярностью, он теоретизирует, каким образом следует уничтожать украинцев наиболее эффективным способом. Для этого он разъясняет, по каким энергетическим узлам необходимо бить, как устроить ядерную аварию на АЭС и когда и в каких городах надо разрушать системы теплообеспечения.

Что важно подчеркнуть, так это то, что в российском информационном пространстве разговоры о методическом решении "украинского вопроса" абсолютным большинством воспринимаются как нормальная проблема, требующая решения. Этого теоретика массового уничтожения украинцев Б.Л.Марцинкевича нужно знать в лицо.

Собственно, это существо подвело теоретическую основу для эффективного убийства граждан Украины и не только пропагандирует свои геноцидальные идеи в информационном пространстве, но и предоставляет практические рекомендации рашистским вооруженным силам. То, что миллионы украинцев страдают от дефицита тепла и эл. энергии, является и его немалой заслугой.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

