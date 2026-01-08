Блэкауты как новая норма: почему после Днепра и Запорожья под угрозой оказались и другие регионы Украины

Блэкауты в Днепре и Запорожье после ударов РФ по энергетической инфраструктуре обнажили уязвимость регионов к длительным отключениям света, тепла и связи. Эксперты предупреждают: подобные сценарии могут повторяться и в других городах, а системной готовности к ним до сих пор нет.

В Днепре после мощной атаки по энергетической инфраструктуре Украины произошла масштабная аварийная ситуация — город погрузился в блэкаут: свет исчез, а Приднепровская ТЭЦ не работает. В результате обесточивания начались перебои с водой и мобильной связью.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук заявил, что прогнозов по восстановлению электроснабжения пока нет, а жителей призвал сделать запас воды. По его словам, в ряде населенных пунктов области из-за отсутствия электричества остановились насосные станции и объекты коммунальной инфраструктуры.

В то же время энергетическая компания ДТЭК сообщила об аварийных отключениях, которые были введены вынужденно — для стабилизации системы после повреждений. Восстановительные работы возможны только после улучшения ситуации с безопасностью.

Энергетический шок: блэкауты в Днепре и Запорожье

Энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев говорит, что сейчас в Днепропетровской и Запорожской областях фактически наблюдается полномасштабный блэкаут.

"Вечером 7 января враг ударил по Приднепровской ТЭС, которая является, фактически, основным источником питания региона. Вероятно, что было повреждено трансформаторное оборудование (об этом говорит яркая вспышка, которая видна на видео в информационных сетях). Кроме того, повреждены подстанции, что делает невозможным подачу электроэнергии с правобережной Украины, в частности Южноукраинской и Хмельницкой АЭС", — рассказывает Фокусу эксперт.

Сейчас, отмечает эксперт, на объектах работают подразделения ГСЧС, которые осуществляют проверку территорий на наличие взрывоопасных предметов. Только после завершения этих работ аварийные бригады энергетиков смогут зайти на поврежденные объекты и провести полноценную оценку масштабов разрушений.

В то же время Игнатьев подчеркивает: говорить о конкретных сроках ремонта и восстановления пока преждевременно. По его словам, даже само планирование восстановительных работ может занять до недели, учитывая сложность повреждений и риски безопасности.

Наиболее вероятным сценарием эксперт называет восстановление электроснабжения по аварийным схемам — при условии технической возможности в течение ближайших нескольких дней или до недели, с подключением к правобережной части энергосистемы Украины.

Тотальный блэкаут: почему украинские регионы уязвимы к атакам РФ по энергетике

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг, эксперт по энергетике Олег Попенко отмечает, что нынешняя ситуация с блэкаутами в Днепре и Запорожье — не исключение и не что-то принципиально новое.

По его словам, враг не просто может повторить такие сценарии — он уже неоднократно это делал. В качестве примера Попенко приводит события четыре-пять месяцев назад, когда город Шостка в Сумской области с населением около 50 тысяч человек более месяца находился без тепла, а также без электроэнергии, воды и мобильной связи.

Подобная ситуация, отмечает эксперт, регулярно повторялась и в Черниговской области, где отдельные районы неделями оставались без воды, света и связи.

Одесса, по его словам, пять дней жила без воды, тепла и мобильной связи.

Вышгород в Киевской области — город в 18 километрах от Киева — пять дней находился без электричества, тепла, газа и базовых коммунальных услуг.

Херсон регулярно выпадает без электроснабжения на два-три дня, аналогичная ситуация системно фиксируется и в Николаеве — как в прошлом году, так и в этом.

По мнению Попенко, все это свидетельствует о масштабировании россиянами атак, цель которых — выбивание целых регионов так, чтобы они оставались без тепла, воды, электроэнергии, газа и мобильной связи одновременно.

"Это реальность, которую мы должны были признать еще год назад — и на местном, и на государственном уровне — и готовиться к сверхсложным сценариям", — отмечает эксперт.

Впрочем, по его оценке, этого сделано не было. Попенко прямо говорит о профанации работы со стороны как местной, так и центральной власти.

"Мы все это время имитировали деятельность. Показывали, что что-то делаем. А что на самом деле нужно было делать? Обеспечивать объекты критической инфраструктуры резервными источниками питания", — продолжает Попенко.

Эксперт обращает внимание на показательный момент: после очередного удара по Днепру власти заявили, что в город направили дополнительные генераторы.

"Почему эти объекты не были обеспечены резервными источниками питания год назад? Я задаю этот вопрос постоянно — и ответа нет", — говорит он Фокусу.

Отдельно Попенко подчеркивает полное отсутствие системной работы с многоквартирными домами.

"Этот вопрос вообще никто не хочет поднимать. Решили, что этим должны заниматься сами жители. А там вообще ничего не сделано. Государство и местные власти не имеют четкого плана действий в случае ударов по теплокоммунэнерго в крупных городах. Что делать, если город при минус двадцати останется без тепла? Сливать воду или не сливать? А что дальше? Эвакуация пожилых людей, маломобильных, многодетных семей? Автобусы, социальные работники? Этого всего просто не существует", — продолжает эксперт.

Попенко отмечает, что лишь недавно в Киеве начали обсуждать эти сценарии, и то — только на уровне вопроса, сливать ли воду из систем отопления. Но что в таком случае делать людям в многоэтажках при минус 20 градусов мороза — не понятно.

По его словам, социальные службы к таким сценариям не готовы, и в Днепре ситуация может оказаться критической, если удары по тепловой инфраструктуре повторятся.

В итоге Попенко делает жесткий вывод:

"Атаку можно ждать в любом городе. Россияне знают нашу энергетическую карту как свои пять пальцев — куда бить, как бить и с каким результатом".

Он напоминает, что даже Западная Украина не является полностью защищенной: две недели назад удары по выпускным и переходным подстанциям привели к тому, что Хмельницкая, Ровенская и Тернопольская области на несколько дней остались без света и воды.

"Мы не готовы. Причина проста — деньги и отсутствие профессиональных кадров", — считает эксперт.

По его убеждению, после четырех лет войны все эти сценарии должны были быть давно просчитаны, но этого не произошло из-за дефицита профессионалов со стратегическим мышлением.

"В большинстве на местах нет людей, которые мыслят на пять, десять, двадцать лет вперед. Есть те, кто отвечает за распределение бюджетов. А реальный результат — совсем другой", — резюмирует Попенко.

Напомним, 7 января россияне обстреляли Кривой Рог на Днепропетровщине, из-за чего в городе возникли проблемы с теплоснабжением и электричеством.