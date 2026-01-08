Блекаути як нова норма: чому після Дніпра та Запоріжжя під загрозою опинилися й інші регіони України

Блекаути в Дніпрі та Запоріжжі після ударів РФ по енергетичній інфраструктурі оголили вразливість регіонів до тривалих відключень світла, тепла та зв'язку. Експерти попереджають: подібні сценарії можуть повторюватися і в інших містах, а системної готовності до них досі немає.

У Дніпрі після потужної атаки по енергетичній інфраструктурі України сталася масштабна аварійна ситуація — місто поринуло у блекаут: світло зникло, а Придніпровська ТЕЦ не працює. Внаслідок знеструмлення почалися перебої з водою та мобільним зв'язком.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук заявив, що прогнозів щодо відновлення електропостачання поки немає, а мешканців закликав зробити запас води. За його словами, у низці населених пунктів області через відсутність електрики зупинилися насосні станції та об'єкти комунальної інфраструктури.

Водночас енергетична компанія ДТЕК повідомила про аварійні відключення, які були запроваджені вимушено — для стабілізації системи після пошкоджень. Відновлювальні роботи можливі лише після покращення безпекової ситуації.

Енергетичний шок: блекаути в Дніпрі та Запоріжжі

Енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв каже, що нині в Дніпропетровській і Запорізькій областях фактично спостерігається повномасштабний блекаут.

"Увечері 7 січня ворог вдарив по Придніпровській ТЕС, яка є, фактично, основним джерелом живлення регіону. Вірогідна, що було пошкоджено трансформаторне обладнання (про це говорить яскравий спалах, який видно на відео в інформаційних мережах). Крім того, пошкоджені підстанції, що унеможливлює подачу електроенергії із правобережної України, зокрема Південноукраінської та Хмельницької АЕС", — розповідає Фокусу експерт.

Наразі, зазначає експерт, на об'єктах працюють підрозділи ДСНС, які здійснюють перевірку територій на наявність вибухонебезпечних предметів. Лише після завершення цих робіт аварійні бригади енергетиків зможуть зайти на пошкоджені об'єкти та провести повноцінну оцінку масштабів руйнувань.

Водночас Ігнатьєв наголошує: говорити про конкретні строки ремонту й відновлення наразі передчасно. За його словами, навіть саме планування відновлювальних робіт може зайняти до тижня, з огляду на складність пошкоджень і безпекові ризики.

Найбільш імовірним сценарієм експерт називає відновлення електропостачання за аварійними схемами — за умови технічної можливості протягом найближчих кількох днів або до тижня, із підключенням до правобережної частини енергосистеми України.

Тотальний блекаут: чому українські регіони вразливі до атак РФ по енергетиці

Голова Спілки споживачів комунальних послуг, експерт по енергетиці Олег Попенко наголошує, що нинішня ситуація з блекаутами в Дніпрі та Запоріжжі — не виняток і не щось принципово нове.

За його словами, ворог не просто може повторити такі сценарії — він уже неодноразово це робив. Як приклад Попенко наводить події чотири-п'ять місяців тому, коли місто Шостка в Сумській області з населенням близько 50 тисяч осіб понад місяць перебувало без тепла, а також без електроенергії, води й мобільного зв'язку.

Подібна ситуація, зазначає експерт, регулярно повторювалася і в Чернігівській області, де окремі райони тижнями залишалися без води, світла та зв'язку.

Одеса, за його словами, п'ять днів жила без води, тепла й мобільного зв'язку.

Вишгород у Київській області — місто за 18 кілометрів від Києва — п'ять днів перебував без електрики, тепла, газу та базових комунальних послуг.

Херсон регулярно випадає без електропостачання на два-три дні, аналогічна ситуація системно фіксується і в Миколаєві — як минулого року, так і цього.

На думку Попенка, усе це свідчить про масштабування росіянами атак, мета яких — вибивання цілих регіонів так, щоб вони залишалися без тепла, води, електроенергії, газу й мобільного зв'язку одночасно.

"Це реальність, яку ми мали визнати ще рік тому — і на місцевому, і на державному рівні — та готуватися до надскладних сценаріїв", — наголошує експерт.

Втім, за його оцінкою, цього зроблено не було. Попенко прямо говорить про профанацію роботи з боку як місцевої, так і центральної влади.

"Ми весь цей час імітували діяльність. Показували, що щось робимо. А що насправді потрібно було робити? Забезпечувати об'єкти критичної інфраструктури резервними джерелами живлення", — продовжує Попенко.

Експерт звертає увагу на показовий момент: після чергового удару по Дніпру влада заявила, що в місто направили додаткові генератори.

"Чому ці об'єкти не були забезпечені резервними джерелами живлення рік тому? Я ставлю це питання постійно — і відповіді немає", — каже він Фокусу.

Окремо Попенко підкреслює повну відсутність системної роботи з багатоквартирними будинками.

"Це питання взагалі ніхто не хоче порушувати. Вирішили, що цим мають займатися самі мешканці. А там взагалі нічого не зроблено. Держава й місцева влада не мають чіткого плану дій у разі ударів по теплокомуненерго у великих містах. Що робити, якщо місто при мінус двадцяти залишиться без тепла? Зливати воду чи не зливати? А що далі? Евакуація літніх людей, маломобільних, багатодітних сімей? Автобуси, соціальні працівники? Цього всього просто не існує", — продовжує експерт.

Попенко зазначає, що лише нещодавно в Києві почали обговорювати ці сценарії, і то — лише на рівні питання, чи зливати воду з систем опалення. Але що у такому разі робити людям в багатоповерхівках при мінус 20 градусів морозу — не зрозуміло.

За його словами, соціальні служби до таких сценаріїв не готові, і в Дніпрі ситуація може виявитися критичною, якщо удари по тепловій інфраструктурі повторяться.

У підсумку Попенко робить жорсткий висновок:

"Атаку можна чекати в будь-якому місті. Росіяни знають нашу енергетичну мапу як свої п'ять пальців — куди бити, як бити й з яким результатом".

Він нагадує, що навіть Західна Україна не є повністю захищеною: два тижні тому удари по випускних і перехідних підстанціях призвели до того, що Хмельницька, Рівненська та Тернопільська області на кілька днів залишилися без світла й води.

"Ми не готові. Причина проста — гроші й відсутність професійних кадрів", — вважає експерт.

На його переконання, після чотирьох років війни всі ці сценарії мали бути давно прораховані, але цього не сталося через дефіцит професіоналів зі стратегічним мисленням.

"У більшості на місцях немає людей, які мислять на п'ять, десять, двадцять років уперед. Є ті, хто відповідає за розподіл бюджетів. А реальний результат — зовсім інший", — резюмує Попенко.

Нагадаємо, 7 січня росіяни обстріляли Кривий Ріг на Дніпропетровщині, через що у місті виникли проблеми із теплопостачанням та електрикою.