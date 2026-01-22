Удары РФ по подстанциям АЭС: власть озвучивает проблемы, но не решения

То, что многих беспокоило, произошло. "Раша" обстреляла подстанции ОСП по выдаче мощностей АЭС. Это они уже делали десятки раз, но большинство людей об этом не только в Украине, но и за рубежом могли узнать только сейчас, поскольку этот вопрос не коммуницировался ранее украинскими официальными лицами.

Именно эти удары орды по ПС в первую очередь и привели к сокращению времени подачи э/э. Вчера большинство домохозяйств Киева находилось без света 20 часов. Появились даже длительные графики отключений в до сих пор сравнительно благоприятном с точки энергообеспечения городе, Ивано-Франковске.

В результате обстрелов "рашистов" потеряла на несколько часов внешнее энергоснабжение зона Чернобыльской АЭС. Сейчас эта проблема уже решена.

Відео дня

Ген. директор МАГАТЭ Р. Гроси заявил, что было повреждено внешнее питание на ЧАЭС и передача э/э с АЭС. Кто это сделал господин не сообщил. Очень ему не хочется говорить правду, ведь хочется избраться председателем ООН с помощью РФ.

Важно

Блэкаут на ЧАЭС: в Минэнерго рассказали, что со станцией

Прослеживается обратная зависимость — чем больше МАГАТЭ занимается ядерной безопасностью в Украине, тем с каждым месяцем ее становится меньше. В этом контексте следует также вспомнить атаку дрона почти год назад на четвертый блок ЧАЭС и нарушение целостности защитной конструкции.

Несмотря на все проблемы с дефицитом мощностей — около 7ГВт, и сетевыми ограничениями, на мой взгляд, наиболее критическая ситуация остается в Киеве, где сотни тысяч жителей остаются без тепла, поскольку 20 января "раша" атаковала крупнейшие ТЭЦ города в очередной раз. Собственно, хотелось бы больше коммуникации от министерства энергетики и КГГА относительно текущей ситуации и плана по спасению людей уязвимых категорий. Существует ли вообще такое?

Сенсационная информация от мэра В. Кличко об оставлении города 600 тыс. человек после 9 января не очень вдохновляет, поскольку нет ясности относительно вышеуказанного плана и сроков возобновления подачи теплоносителя.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно