Графики не отменят: станут ли отключения света короче и что дадут экстренные меры Кабмина

Правительство приняло решение пересмотреть перечень критической инфраструктуры, не подлежащей ограничению э/э.

Это точно запоздалое решение, которое надо было принимать еще в 2022 г. Об этом Разумков Центр постоянно указывал в своих регулярных Мониторингах энергетического сектора.

В чем суть. Планируется высвободить часть э/э для нужд населения за счет исключения из перечня критической инфрастуктуры тех предприятий, которые попали туда "случайно", по блату.

Для сведения, в этом перечне из более 5 тыс. предприятий около 3 тыс. вообще не имеют никакого отношения к критической инфраструктуре — торговые рынки, салоны красоты, гостиницы и тому подобное. Кроме того, что их нельзя отключать от э/э, то все они еще и не платят за э/э, в результате чего на балансирующем рынке образуются многомиллиардные долги, которые тянут всю энергетику к финансовой пропасти.

Однако потребителям не стоит рассчитывать на мгновенную отмену стабилизационных графиков. Этого не будет, поскольку дефицит генерации и сетевые ограничения намного больше, но некоторое, незначительное снижение продолжительности отключений произойдет, что в нынешних условиях тоже ценно.

Кроме того, считаю, что правительству целесообразно готовиться и к возможному пессимистическому сценарию на Востоке, поскольку враг пытается разделить своим воздушным террором энергосистему на две части по Днепру. В этом случае должен быть план максимального ограничения крупнейших промышленных гигантов Украины для сохранения жизни и здоровья тысяч украинцев. Приоритетность жизнеобеспечения человека над прибылью бизнеса должна быть учтена в планах правительства в чрезвычайной ситуации.

