Удары РФ по подстанциям АЭС могут вызвать блэкауты и аварийные режимы реакторов. Эксперты назвали реальные риски для Украины.

Прерывание внешнего энергоснабжения Чернобыльской АЭС в результате российских ударов утром 20 января, а также предупреждения Главного управления разведки и заявления президента Владимира Зеленского о возможных ударах России по подстанциям, обеспечивающим работу украинских атомных электростанций, снова актуализировали вопрос устойчивости энергосистемы. Эксперты отмечают, что речь идет не только о риске масштабных отключений света, а об уязвимости инфраструктуры, которая сегодня держит на себе большую часть всей генерации страны.

"Это уже было": сценарий ноября 2022 года

Нынешние угрозы об ударах по АЭС не являются новыми. Как отметила соучредитель общественной организации "Антикризисный экспертный ядерный центр Украины" Ольга Кошарная, речь идет о так называемых подстанциях второго круга — трансформаторных подстанциях "Укрэнерго", через которые атомные электростанции выдают мощность в высоковольтные сети.

В результате произошел классический блэкаут, с распадом объединенной энергосистемы на острова

"Это произошло впервые 23 ноября 2022 года, когда они одновременно попали в такие подстанции вокруг трех АЭС. Тогда подстанции "Укрэнерго" были без всякой защиты", — отмечает Кошарна в комментарии Фокусу.

В результате поражения трансформаторов на энергоблоках сработала аварийная защита, и блоки были остановлены.

"7 600 мегаватт мощности трех АЭС одновременно выпало из сети", — напоминает эксперт.

Только что ГУР передает информацию, что самолеты выходят на стартовые позиции где-то в районе Каспийского моря, есть примерно час-полтора, чтобы подготовить энергосистему

Это привело к классическому блэкауту с распадом объединенной энергосистемы на отдельные острова. По словам Кошарной, "Укрэнерго" примерно за 14 часов смогло собрать систему, после чего Украина снова синхронизировалась с европейской энергосистемой и атомными станциями.

Хмельницкая АЭС в ноябре 2025 года, в результате российских атак, которые вызвали повреждение электрической подстанции, снизила мощность Фото: Энергоатом

Алгоритм ГУР и подготовка к атакам

После этих событий, рассказывает Кошарная, Главное управление разведки, специалисты-атомщики и "Укрэнерго" разработали алгоритм подготовки энергосистемы к ракетным атакам.

"Когда от ГУР есть информация, что самолеты выходят на стартовые позиции где-то в районе Каспийского моря, есть примерно час-полтора, чтобы подготовить энергосистему", — объясняет она.

По ее словам, после внедрения этого алгоритма ни одного классического блэкаута с распадом энергосистемы больше не было.

Защита есть, но она не абсолютная

"Укрэнерго" построило бетонные сооружения на ключевых энергоузлах. Они рассчитаны на противодействие дронам-камикадзе и способны выдерживать попадание крылатых ракет.

"Но против баллистики защиты нет", — отмечает Кошарна.

Ситуацию осложняет и то, что тактика РФ изменилась: сначала идет атака дронами — десять, двадцать и более, а затем — ракеты различных типов, в том числе крылатые и баллистические. "Поэтому опасность, безусловно, есть", — подчеркивает эксперт.

В октябре 2025 года оккупанты повредили линию электропередач в 750 киловольт в районе ЗАЭС Фото: Из открытых источников

Критический дефицит генерации

По словам Кошарной, сегодня ситуация с генерацией принципиально иная, чем 2022-2023 гг. Тогда Украина имела профицит установленной мощности, а сейчас, по официальным данным, повреждены все тепловые электростанции и гидроэлектростанции.

"Президент публично заявил, что у нас есть около 11 тысяч мегаватт производства, а нужно 18 тысяч. Из этих 11 тысяч 7 600 мегаватт — это атомная генерация, то есть около 69%", — отмечает она.

Сейчас тактика россиян полностью изменилась. Сначала атакуют дронами — по десять, двадцать, а потом ракеты разных типов: и крылатые, и баллистические. Поэтому опасность, безусловно, есть

Тепловая генерация на угле, ТЭЦ на газе и гидроэлектростанции получили значительные повреждения, а атомные станции фактически стали основой энергосистемы.

Два типа целей

Директор по исследованиям украинского аналитического центра DiXi Group Роман Ницович в комментарии Фокусу отмечает, что следует четко различать два типа объектов потенциальных атак.

Первый — это подстанции системы передачи электроэнергии "Укрэнерго". Удары по ним уже неоднократно приводили к тому, что отдельные энергоблоки АЭС были вынуждены временно отключаться от энергосистемы или уменьшать мощность.

"Мы регулярно видим отчеты МАГАТЭ после массированных атак. Как правило, такие ситуации решаются в течение одной-двух недель после анализа поражений и ремонтов", — отмечает Ницович.

Второй тип целей — это открытые распределительные устройства (ОРУ) непосредственно на площадках АЭС. "Это инфраструктура, которая находится в периметре станции, вблизи реакторов. Даже небольшое отклонение средств поражения может создать угрозу для зданий, где расположен реактор", — объясняет он.

20 января несколько украинских электроподстанций, жизненно важных для ядерной безопасности, пострадали от масштабной военной деятельности Фото иллюстративное Фото: минэнергетики

Когда реактор работает, а света нет

Ницович подчеркивает: в случае поражения открытых распределительных устройств атомная электростанция может физически вырабатывать электроэнергию, но не иметь возможности передать ее в сеть.

"Реактор работает, турбина крутится, но выдать электроэнергию потребителям невозможно, пока не будет отремонтировано это оборудование", — отмечает эксперт.

Продолжительность такого ремонта спрогнозировать сложно. Она зависит от степени поражения, наличия резервного оборудования и ситуации с безопасностью. Дополнительным фактором является необходимость разминирования после атак, в частности с применением кассетных боеприпасов.

Время ремонта зависит от наличия запасных частей и безопасности (разминирование, проверка ВСУ). Предыдущие атаки применялись даже с кассетными боеприпасами, что затрудняет работу

Оба эксперта сходятся в оценке: даже в случае автоматической остановки энергоблоков речь идет не о радиационной катастрофе, а о резком росте дефицита электроэнергии.

"Если остановятся все три АЭС, вы понимаете, что будет. Сейчас, по словам президента, нам не хватает около 7 гигаватт — это семь крупных энергоблоков АЭС", — отмечает Кошарна.

В такой ситуации, добавляет Ницович, "Укрэнерго" будет вынуждено применять максимальное количество очередей отключений, а в отдельных регионах — все доступные очереди одновременно.

С точки зрения ядерной безопасности радиационных последствий не будет, ведь срабатывает автоматическая защита. В то же время для оборудования, особенно в зимний период, такие остановки крайне вредны: вывести блоки снова на мощность можно только тогда, когда есть куда выдавать электроэнергию.

МАГАТЭ активно следит за развитием событий, чтобы оценить их влияние на ядерную безопасность, отметил Гросси Фото: Вікіпедія

МАГАТЭ: фиксация без воздействия

В то же время Ольга Кошарная раскритиковала роль МАГАТЭ. По ее словам, миссии агентства могут лишь зафиксировать состояние объектов и написать отчет.

"В секретариате МАГАТЭ заместитель генерального директора — представитель России. Поэтому пользы от этого ноль. МАГАТЭ не имеет мандата защищать подстанции "Укрэнерго" и никоим образом не влияет на ситуацию", — отмечает эксперт.

Ранее глава Центра радиотехнологий Сергей Бескрестнов с позывным "Флеш" отметил военный аспект угрозы и низкую точность российских средств поражения.

По его словам, ключевая опасность заключается не в целенаправленном ударе по ядерному реактору, а в высокой вероятности промахов во время атак на коммутационные поля и подстанции вблизи АЭС.

Ранее в ГУР сообщили, что в случае отсоединения энергоблоков от единой системы украинцы могут "тотально оказаться без света и тепла". Там пояснили, что Москва рассматривает такие удары, чтобы заставить Киев подписать соглашение с капитуляционными условиями

"Рядом с каждой АЭС есть подстанция и коммутационные поля, которые "выводят" электроэнергию с атомной станции в сеть. Иногда они расположены в километре от реакторов, а иногда — в 300 метрах. Это фактически часть инфраструктуры АЭС", — объясняет Бескрестнов.

"Флеш" подчеркивает, что заявления России о "сверхточном" оружии не соответствуют действительности. В качестве примеров он приводит удары "Кинжалами" и другими ракетами, которые неоднократно попадали в гражданские объекты вместо заявленных военных целей.

"Я очень надеюсь, что у россиян хватит ума не пытаться атаковать атомные электростанции, потому что промах "Искандера" или "Кинжала" может превратиться во второй Чернобыль", — подчеркнул эксперт.

Он также обращает внимание, что все украинские АЭС расположены вблизи границ или оккупированных территорий, а значит возможная авария будет иметь трансграничные последствия и коснется не только Украины, но и соседних государств Европы.

Следовательно, даже при отсутствии прямого удара по реакторам, атаки на смежную инфраструктуру из-за низкой точности российского оружия несут риск масштабной катастрофы.

Хмельницкая атомная электростанция на карте

Что означает "аварийный режим реакторов"

Между тем директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко обращает внимание на еще один критически опасный аспект атак по подстанциям, которые обеспечивают выдачу мощности с атомных электростанций.

Он отметил, что такие удары непосредственно влияют на режим работы ядерных реакторов и могут создавать предпосылки для ядерной аварии.

"Когда бьют по подстанции, которая выдает мощность с АЭС, генерация на атомном блоке переходит в аварийный режим, потому что не может быстро среагировать на остановку — некуда передавать энергию. Реактор переходит в экстремальный режим, что может создать ядерную аварию. Ключевое оборудование, включая генератор, может быть повреждено", — пояснил Омельченко 19 января в эфире Вечер.LIVE

Эксперт подчеркнул, что хотя удары по такой инфраструктуре и фиксируются еще с 2022 года, однако информация об их реальных последствиях долгое время не выносилась в публичную плоскость.

Как Фокус писал ранее, сейчас энергетическая стабильность Украины зависит от работы трех АЭС — Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой.