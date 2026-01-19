"Может произойти второй Чернобыль": "Флеш" предупредил об угрозах атак на подстанции АЭС

Специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" отметил, что подстанции и коммутация могут находиться на расстоянии одного километра, а иногда и 300 метров под атомными реакторами. По его словам, из-за невысокой точности российских ракет существует угроза серьезной аварии.

Об угрозах потенциальных российских ударов по подстанциям АЭС украинский эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и связи Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал 19 января в своем Telegram-канале. Комментируя заявления Главного управления разведки Министерства обороны и президента Украины Владимира Зеленского о вероятности таких атак, специалист отметил, что россиянам действительно нужно будет атаковать такие объекты, если они стремятся добиться полного блэкаута.

При этом он отметил, что возле каждой атомной электростанции есть подстанция и коммутационные поля, которые "выводят" сгенерированную электроэнергию на линии электропередач. По словам "Флеша", фактически они входят в инфраструктуру АЭС и иногда могут располагаться в километре или в 300 метрах от реакторов.

"Флеш" предупредил об угрозах от ударов по подстанциям АЭС в Украине Фото: скриншот

"Хоть Россия и уверяет весь мир о "сверхточном" оружии, мы видим, что это не так. "Кинжалы" попадают куда попало, точность крылатых ракет и баллистики тоже не идеальна", — сказал эксперт.

Он напомнил о трагедии в Тернополе, где российские ракеты вместо завода попали в жилую многоэтажку, попадании по соседним домам во время вражеской атаки на КБ "Луч" в Киеве и ударах "Шахедов" по жилым домам Вышгорода во время обстрела ГЭС.

"Я очень надеюсь на то, что у россиян хватит ума не пытаться атаковать атомные электростанции, потому что промах "Искандера" или "Кинжала" может превратиться во второй Чернобыль. Фактически все наши АЭС находятся вблизи либо Беларуси, либо оккупированной территории РФ, и возможная трагедия коснется всех", — подытожил "Флеш".

Хмельницкая атомная электростанция Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Схема Хмельницкой АЭС Фото: Сергей Флэш/ Telegram

Удары по подстанциям АЭС: о планах РФ предупредило ГУР

В Главном управлении разведки Минобороны Украины предупредили о том, что РФ может атаковать подстанции АЭС, 17 января. По словам разведчиков, в случае отсоединения энергоблоков от единой системы украинцы могут "тотально оказаться без света и тепла". В ГУР объяснили, что Москва рассматривает такие удары, чтобы принудить Киев подписать соглашение с капитуляционными условиями.

Секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Виктория Войцицкая прокомментировала вероятность ударов РФ по подстанциям АЭС. По ее словам, энергетическая стабильность в стране зависит от работы Ровенской, Хмельницкой и Южно-Украинской АЭС, однако она считает "маловероятным" вывод их из строя одновременно.