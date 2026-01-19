"Може статися другий Чорнобиль": "Флеш" попередив про загрози атак на підстанції АЕС

Фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" зазначив, що підстанції та комутація можуть знаходитися на відстані одного кілометра, а іноді й 300 метрів під атомних реакторів. За його словами, через невисоку точність російських ракет існує загроза серйозної аварії.

Про загрози потенційних російських ударів по підстанціях АЕС український експерт із систем радіоелектронної боротьби та зв'язку Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів 19 січня у своєму Telegram-каналі. Коментуючи заяви Головного управління розвідки Міністерства оборони та президента України Володимира Зеленського про ймовірність таких атак, фахівець зазначив, що росіянам дійсно потрібно буде атакувати такі об'єкти, якщо вони прагнуть домогтися повного блекауту.

При цьому він зауважив, що біля кожної атомної електростанції є підстанція та комутаційні поля, які "виводять" згенеровану електроенергію на лінії електропередач. За словами "Флеша", фактично вони входять до інфраструктури АЕС та іноді можуть розташовуватися за кілометр чи за 300 метрів від реакторів.

"Флеш" попередив про загрози від ударів по підстанціях АЕС в Україні Фото: скриншот

"Хоч Росія і запевняє весь світ про "надточну" зброю, ми бачимо, що це не так. "Кинджали" потрапляють куди попало, точність крилатих ракет і балістики теж не ідеальна", — сказав експерт.

Він нагадав про трагедію в Тернополі, де російські ракети замість заводу влучили в житлову багатоповерхівку, влучання по сусідніх будинках під час ворожої атаки на КБ "Луч" у Києві та удари "Шахедів" по житлових будинках Вишгорода під час обстрілу ГЕС.

"Я дуже сподіваюся на те, що у росіян вистачить розуму не намагатися атакувати атомні електростанції, тому що промах "Іскандера" або "Кинджала" може перетворитися на другий Чорнобиль. Фактично всі наші АЕС знаходяться поблизу або Білорусі, або окупованої території РФ, і можлива трагедія торкнеться всіх", — підсумував "Флеш".

Хмельницька атомна електростанція Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Схема Хмельницької АЕС Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Удари по підстанціях АЕС: про плани РФ попередило ГУР

В Головному управлінні розвідки Міноборони України попередили про те, що РФ може атакувати підстанції АЕС, 17 січня. За словами розвідників, у разі від'єднання енергоблоків від єдиної системи українці можуть "тотально опинитися без світла і тепла". В ГУР пояснили, що Москва розглядає такі удари, щоб примусити Київ підписати угоду з капітуляційними умовами.

Секретар Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Вікторія Войціцька прокоментувала ймовірність ударів РФ по підстанціях АЕС. За її словами, енергетична стабільність у країні залежить від роботи Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС, проте вона вважає "малоймовірним" виведення їх з ладу одночасно.