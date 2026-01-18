Загроза ударів РФ по підстанціях АЕС: у Раді розповіли про ймовірність такого сценарію (відео)

Народна депутатка Вікторія Войціцька каже, що наразі енергетична стабільність України безпосередньо від роботи трьох АЕС — Рівненської, Південноукраїнської і Хмельницької. Вона додає, що виведення їх з ладу призведе до "певних проблем".

Секретар Комітету ВР з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки додає, що водночас не вірить в такий сценарій та вважає його "малоймовірним". Про це вона розповіла в етері телеканалу КИЇВ24.

"Якщо одночасно будуть виведені всі три АЕС з нашої енергомережі, якщо будуть влучання, я в це, правда, не вірю, тому що це малоймовірно. От тоді десь можуть бути певні проблеми", — підкреслює Войціцька.

На її думку, саме партнери України допомогли сформувати "стратегічний запас обладнання". Це означає, що у випадку якщо одна чи дві атомні станції опиняться на межі зупинки роботи, то роботу об'єктів вдасться швидко відновити.

Відео дня

"Завдяки допомозі нашим партнерам був сформований стратегічний запас обладнання. Навіть якщо одна чи дві АЕС будуть відключені від електромережі, то повернути їх можна буде значно швидше, аніж попередні роки", — зазначає Войціцька.

Раніше Фокус розповідав про те, що РФ може атакувати підстанції АЕС. Таким чином росіяни хочуть від'єднати енергоблоки атомних електростанцій від енергосистеми України та залишити цивільних без опалення та світла.

Згодом очільник МЗС України Сибіга попередив про катастрофічні наслідки задуму росіян. Він вважає, що західні союзники разом із МАГАТЕ мають винести чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитись від планів атакувати підстанції АЕС.