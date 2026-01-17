Росія готує удари по підстанціях АЕС: Сибіга попереджає про катастрофічні наслідки

Західні союзники разом із МАГАТЕ мають винести чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитись від планів атакувати підстанції АЕС, впевнений міністр закордонних справ України.

Росія не знає меж у своїй геноцидній меті позбавити українців електроенергії в умовах суворої морозної зими. Відповідний допис у своєму мікроблозі Х оприлюднив очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга.

Зокрема, профільний міністр прокоментував попередження Головного управління розвідки МОУ з приводу того, що ЗС РФ готують удари по підстанціях АЕС, щоб залишити українців без світла і тепла, і змусити Київ підписати капітуляційну мирну угоду.

Зі слів Сибіги, Київ ділиться відповідною інформацією зі своїми союзниками та попереджає про катастрофічні наслідки, до яких можуть призвести російські удари по підстанціях АЕС. Міністр впевнений, що провідні західні країни разом із МАГАТЕ мають винести чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитись від цих планів.

Відео дня

"Настав час, щоб світ, включаючи МАГАТЕ та провідні світові держави, які цінують ядерну безпеку, висловилися та винесли чіткі попередження Москві, змусивши її відмовитися від таких безрозсудних планів", — йдеться у дописі Сибіги.

Фото: Скриншот

ЗС РФ готують удари по підстанціях АЕС — що відомо

17 січня Головне управління розвідки оприлюднило допис, в якому попередило, що Росія готує удари по підстанціях АЕС. Мета такої атаки — залишити українців без світла та тепла під час зими, змусивши Київ підписати капітуляційну мирну угоду.

Про те, що ЗС РФ готують удари по підстанціях АЕС, також повідомив президент Володимир Зеленський. Зі слів очільника держави, кожна подібна атака в умовах жорсткої зими послаблює та знецінює зусилля США для закінчення повномасштабної зими.

Попередження ГУР про удари по підстанціях АЕС також прокоментувала нардепка Мар'яна Безугла, яка почала лякати українців тотальним блекаутом. На думку парламентарки, якщо Росія пошкодить високовольтні підстанції та лінії передач — стане неможливио передавати електроенергію в загальну енергосистему. Українські АЕС будуть змушені знижувати потужність або повністю зупиняти окремі енергоблоки.