ГУР попереджає, що РФ може атакувати підстанції АЕС: Безугла лякає тотальним блекаутом

Нардепка стверджує, що якщо через ураження високовольтних підстанцій та ліній електропередач стане неможливо передавати електроенергію в загальну енергосистему — АЕС будуть змушені знижувати потужність або повністю зупиняти окремі енергоблоки.

Україна зіткнеться із дуже серйозними наслідками, якщо Росія завдасть ударів по підстанціях українських АЕС. Відповідний допис у своєму Telegram-каналі оприлюднила народна депутатка Мар'яна Безугла.

Зокрема, парламентарка прокоментувала попереднє попередження Головного управління розвідки МОУ та президента Володимира Зеленського з приводу того, що Росія готує атаки на підстанції українських АЕС, щоб знищити генерацію електроенергії на атомних об'єктах та змусити Україну підписати неприйнятну капітуляційну мирну угоду.

Безугла стверджує, що якщо росіяни підуть на такі удари — наслідки можуть бути вкрай серйозними.

"Йдеться про майже тотальний блекаут країни. Українські АЕС виробляють понад половину всієї електроенергії, але вони не можуть працювати "вхолосту". Якщо через ураження високовольтних підстанцій і ліній передачі стане неможливо видавати електроенергію в енергосистему, в АЕС будуть змушені знижувати потужність або повністю зупиняти окремі енергоблоки", — наголошує народна депутатка у своєму Telegram-каналі.

Зі слів Безуглої, подібна загроза "дамокловим мечем" нависає над енергосистемою України від початку повномасштабного вторгнення. Окремо нардепка нагадує, що Росія вже завдавала схожих ударів, "промацуючи" подібний сценарій з масштабним блекаутом.

"Однак поки що не наважувалася на скоординовану й повномасштабну атаку саме по підстанціях, пов’язаних з роботою АЕС, зважаючи на високі технічні, політичні й міжнародні ризики", — резюмувала Безугла, коментуючи попередження ГУР та Володимира Зеленського.

На момент публікації матеріалу заяву Безуглої не коментували в Міненерго та "Енергоатомі".

