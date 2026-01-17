Графіки відключення світла на 17 січня: у кого не буде електроенергії по 15 годин

17 січня у Київській, Одеській та Дніпропетровській областях будуть запроваджені графіки погодинних відключень електроенергії. У ДТЕК наголошують, що графіки діють виключно там, де це дозволяє стан мережі.

З 16 січня в частині Одеської області знову діятимуть графіки, повдіомила пресслужба ДТЕК.

"В частині області ще тривають аварійні відключення. Через серйозні пошкодження після обстрілів РФ повернутися до графіків наразі неможливо", — йдеться у повідомленні.

Водночас енергетики не оприлюднили графіків відключення світла для Кивської області, однак місцеві пабліки на основі даних з чат-боту ДТЕК вказали у які години певні черги Київщини будуть відключені від електроенергії:

підгрупа 1.1 відключення з 04:30 до 08:00;

підгрупа 1.2 відключення з 04:30 до 11:30;

підгрупа 2.1 відключення з 04:30 до 08:00;

підгрупа 2.2 відключення з 00:00 до 01:00, а також з 04:30 до 08:00;

підгрупа 3.1 відключення з 00:00 до 01:00 та з 08:00 до 11:30;

підгрупа 3.2 відключення з 00:00 до 01:00 та з 08:00 до 11:30;

підгрупа 4.1 відключення з 00:00 до 01:00 та з 08:00 до 11:30;

підгрупа 4.2 відключення з 00:00 до 01:00 та з 08:00 до 11:30;

підгрупа 5.1 відключення з 01:00 до 04:30;

підгрупа 5.2 відключення з 01:00 до 04:30;

підгрупа 6.1 відключення з 01:00 до 04:30;

підгрупа 6.2 відключення з 01:00 до 04:30.

Відео дня

Графіки відключень світла у Дніпропетровській області на 17 січня

Графіки погодинних відключень світла у Дніпропетровській області на 17 січня для 1-3 черг Фото: ДТЕК

Графіки погодинних відключень світла у Дніпропетровській області на 17 січня для 4-6 черг Фото: ДТЕК

В ДТЕК підкреслили, що в разі змін, будуть оперативно про це інформувати.

Графіки відключень світла в Одеській області на 17 січня

Графіки погодинних відключень світла в Одеській області на 17 січня для 1-3 черг Фото: ДТЕК

Графіки погодинних відключень світла в Одеській області на 17 січня для 4-6 черг Фото: ДТЕК

В ДТЕК нагадали, що графіки діють лише для мешканців Одеської області і тільки там, де дозволяє стан мережі.

"Одеса, частково Одеський район і деякі районні центри Одещини — тривають аварійні відключення", — пояснили в компанії.

Нагадаємо, 14 січня Володимир Зеленський повідомив, що в енергетиці України запровадять режим надзвичайної ситуації.

У цей же день президент України зазначив, що на час дії надзвичайної ситуації у деяких містах та громадах можуть скасувати комендантську годину.