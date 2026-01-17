Графики отключения света на 17 января: у кого не будет электроэнергии по 15 часов

17 января в Киевской, Одесской и Днепропетровской областях будут введены графики почасовых отключений электроэнергии. В ДТЭК отмечают, что графики действуют исключительно там, где это позволяет состояние сети.

С 16 января в части Одесской области снова будут действовать графики, сообщила пресс-служба ДТЭК.

"В части области еще продолжаются аварийные отключения. Из-за серьезных повреждений после обстрелов РФ вернуться к графикам пока невозможно", — говорится в сообщении.

В то же время энергетики не обнародовали графиков отключения света для Киевской области, однако местные паблики на основе данных из чат-бота ДТЭК указали в какие часы определенные очереди Киевщины будут отключены от электроэнергии:

подгруппа 1.1 отключение с 04:30 до 08:00;

подгруппа 1.2 отключение с 04:30 до 11:30;

подгруппа 2.1 отключение с 04:30 до 08:00;

подгруппа 2.2 отключение с 00:00 до 01:00, а также с 04:30 до 08:00;

подгруппа 3.1 отключение с 00:00 до 01:00 и с 08:00 до 11:30;

подгруппа 3.2 отключение с 00:00 до 01:00 и с 08:00 до 11:30;

подгруппа 4.1 отключение с 00:00 до 01:00 и с 08:00 до 11:30;

подгруппа 4.2 отключение с 00:00 до 01:00 и с 08:00 до 11:30;

подгруппа 5.1 отключение с 01:00 до 04:30;

подгруппа 5.2 отключение с 01:00 до 04:30;

подгруппа 6.1 отключение с 01:00 до 04:30;

подгруппа 6.2 отключение с 01:00 до 04:30.

Графики отключений света в Днепропетровской области на 17 января

Графики почасовых отключений света в Днепропетровской области на 17 января для 1-3 очередей Фото: ДТЭК

Графики почасовых отключений света в Днепропетровской области на 17 января для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

В ДТЭК подчеркнули, что в случае изменений, будут оперативно об этом информировать.

Графики отключений света в Одесской области на 17 января

Графики почасовых отключений света в Одесской области на 17 января для 1-3 очередей Фото: ДТЭК

Графики почасовых отключений света в Одесской области на 17 января для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

В ДТЭК напомнили, что графики действуют только для жителей Одесской области и только там, где позволяет состояние сети.

"Одесса, частично Одесский район и некоторые районные центры Одесской области — продолжаются аварийные отключения", — пояснили в компании.

Напомним, 14 января Владимир Зеленский сообщил, что в энергетике Украины введут режим чрезвычайной ситуации.

В этот же день президент Украины отметил, что на время действия чрезвычайной ситуации в некоторых городах и общинах могут отменить комендантский час.